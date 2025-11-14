Uważaj, możesz nie zapłacić kartą. PKO BP wydaje komunikat. To dotknie klientów w całej Polsce
PKO Bank Polski wydał pilny komunikat do swoich klientów. Największy bank w kraju uprzedza, że w najbliższych dniach część usług zostanie czasowo wyłączona. Oznacza to, że wielu klientów może mieć problem z płatnością kartą, wypłatą gotówki czy korzystaniem z aplikacji.
Dwa dni utrudnień dla klientów
Bank zapowiedział dwie oddzielne przerwy techniczne.
16 listopada przez kilka godzin nie będą działać aplikacje IKO oraz serwis iPKO Biznes.
Z kolei kolejna przerwa – o bardziej odczuwalnym charakterze – czeka klientów w nocy z 16 na 17 listopada.
PKO BP informuje, że 17 listopada między 00:30 a 04:00 mogą pojawić się problemy z płatnościami kartami. Choć przerwa przypadnie na wczesne godziny poranne, bank przypomina, że utrudnienia mogą dotknąć osoby pracujące nocą lub robiące zakupy w późnych godzinach.
Jakie usługi mogą nie działać?
Podczas nocnej przerwy technicznej klienci mogą napotkać problemy z:
-
płaceniem kartą w sklepach i internecie,
-
wypłatą pieniędzy z bankomatów innych banków,
-
wpłatą i wypłatą środków kartą oraz BLIKIEM w urządzeniach PKO BP,
-
nadaniem PIN-u i aktywacją nowych kart,
-
potwierdzaniem transakcji PIN-em w internecie (3DS),
-
dodawaniem kart do usług mobilnych Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay i SwatchPAY.
Bank zaznacza, że pozostałe funkcje aplikacji IKO oraz serwisu iPKO będą działać normalnie.
Co powinni zrobić klienci?
Osoby, które planują ważne płatności lub podróż nocą 17 listopada, powinny wcześniej wypłacić gotówkę lub upewnić się, że mają alternatywną formę płatności. PKO BP zaleca, by wszelkie istotne transakcje wykonać przed rozpoczęciem prac technicznych.
Co to oznacza dla czytelników
Przerwy techniczne w bankach zdarzają się regularnie, ale wiele osób dowiaduje się o nich dopiero w chwili, gdy terminal odmawia przyjęcia płatności. Warto więc przygotować się zawczasu – szczególnie jeśli pracujesz w nocy, podróżujesz lub masz w planach nocne zakupy.
