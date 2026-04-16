Uważaj na drodze w tym tygodniu. Policja ruszyła z masowymi kontrolami w całej Europie

16 kwietnia 2026 15:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej znaleźli się pod szczególną obserwacją służb. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja kontrolna, która potrwa do 19 kwietnia i obejmuje miliony uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze działają jednocześnie w kilkudziesięciu państwach. Skala operacji jest bardzo duża, a liczba kontroli liczona jest w setkach tysięcy. To jedna z największych inicjatyw tego typu w Europie w tym roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Głównym celem działań jest sprawdzanie prędkości. Policjanci koncentrują się na kierowcach przekraczających dozwolone limity, zarówno na trasach szybkiego ruchu, jak i w miastach. Kontrole mogą pojawić się w miejscach, gdzie na co dzień rzadko spotyka się patrole.

W najbliższych dniach należy spodziewać się wzmożonej obecności policji na drogach. Oprócz tradycyjnych patroli wykorzystywane są również urządzenia do pomiaru prędkości oraz działania prowadzone w sposób mniej widoczny dla kierowców.

Przekroczenie prędkości wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami. Nawet niewielkie naruszenie przepisów oznacza mandat i punkty karne, a większe wykroczenia mogą zakończyć się utratą prawa jazdy. W przypadku poważnych przekroczeń kary finansowe są bardzo wysokie.

To tylko jedna z kilku zaplanowanych akcji na 2026 rok. W kolejnych miesiącach służby będą prowadzić podobne działania, obejmujące między innymi kontrole trzeźwości oraz korzystania z telefonów podczas jazdy.

W tym tygodniu warto szczególnie pilnować prędkości i przestrzegać przepisów. Ryzyko kontroli jest znacznie większe niż zwykle, a konsekwencje mogą być odczuwalne zarówno dla portfela, jak i prawa jazdy.

Trwa duża akcja drogowa obejmująca całą Europę. Policja działa intensywnie, a kierowcy powinni zachować maksymalną ostrożność, aby uniknąć kar i niepotrzebnych problemów.

