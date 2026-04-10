Uważaj na list z Opola. Jedno pismo może uruchomić komornika. Sprawdź, zanim będzie za późno
Coraz więcej mieszkańców dużych miast w Polsce znajduje w swoich skrzynkach pocztowych zaskakującą korespondencję z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Dla wielu osób to szok, bo nigdy nie mieli żadnych spraw w tym mieście. Tymczasem taki list może oznaczać poważne problemy finansowe, jeśli zostanie zignorowany.
Za tą sytuacją stoi decyzja sprzed kilku lat, która całkowicie zmieniła sposób obsługi mandatów w Polsce. Od 2016 roku to właśnie urząd w Opolu odpowiada za rozliczanie wszystkich mandatów karnych w kraju. Niezależnie od tego, gdzie doszło do wykroczenia, dokumentacja trafia do jednego miejsca. To tam sprawdzane są płatności i to stamtąd wysyłane są wezwania do zapłaty.
Dla wielu osób problem zaczyna się w momencie, gdy system nie przypisze wpłaty do konkretnej sprawy. Wystarczy drobny błąd w przelewie, brak numeru mandatu, literówka w nazwisku albo wykonanie płatności z innego konta. W takiej sytuacji urząd traktuje należność jako nieuregulowaną i automatycznie wysyła upomnienie.
Nie zawsze jednak chodzi o pomyłkę. Zdarza się, że kierowcy po prostu zapominają o mandacie, zwłaszcza jeśli został wystawiony podczas wyjazdu lub w pośpiechu. Po kilku miesiącach sprawa wraca właśnie w formie pisma z Opola, często już z naliczonymi odsetkami.
Otrzymanie takiego listu to sygnał alarmowy. Nawet jeśli jesteś przekonana, że wszystko zostało opłacone, warto natychmiast to sprawdzić. W przypadku błędu trzeba przedstawić dowód wpłaty, najlepiej w postaci potwierdzenia przelewu z banku. To jedyny sposób, by szybko zamknąć sprawę i uniknąć dalszych konsekwencji.
Brak reakcji może mieć poważne skutki. Urząd ma prawo skierować sprawę do egzekucji administracyjnej, co oznacza możliwość zajęcia konta bankowego, potrąceń z wynagrodzenia, a w ostateczności działania komornika. Koszty takiej procedury są znacznie wyższe niż sam mandat, dlatego zwlekanie po prostu się nie opłaca.
Warto też zachować ostrożność, bo rośnie liczba prób oszustw podszywających się pod urzędy. Prawdziwe pismo z urzędu skarbowego zawiera konkretne dane, numer sprawy i oficjalny rachunek bankowy. Nie przychodzi w formie SMS-a ani z linkiem do płatności. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z urzędem i potwierdzić autentyczność korespondencji.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli dostaniesz list z Opola, nie odkładaj go na później. Sprawdź swoje rozliczenia, znajdź potwierdzenia przelewów i upewnij się, że wszystko zostało prawidłowo zaksięgowane. Szybka reakcja może uchronić Cię przed dodatkowymi kosztami i poważnymi problemami finansowymi.
