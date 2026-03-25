Uważaj na nowe przepisy. Właściciele domów pod lupą, kary nawet 10 tys. zł

25 marca 2026 21:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Szykują się poważne zmiany dla właścicieli domów jednorodzinnych. Samorządy naciskają na nowe regulacje, które mają ukrócić rosnący problem nielegalnego wynajmu i przekształcania domów w przepełnione kwatery.

Fot. Warszawa w Pigułce

W grę wchodzą wysokie kary i nowe ograniczenia.

Domy zamieniane w „mini-hotele”

Według samorządów w wielu miejscach w Polsce domy jednorodzinne przestają pełnić swoją pierwotną funkcję. Zamiast jednej rodziny mieszka w nich nawet kilkadziesiąt osób.

Problem dotyczy szczególnie wynajmu krótkoterminowego oraz zakwaterowania pracowników, często w bardzo złych warunkach.

W praktyce powstają obiekty przypominające tanie noclegownie, które nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa.

Nowe przepisy już w drodze

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianami, które mają szybko wejść w życie. Projekt zakłada wprowadzenie konkretnych ograniczeń dotyczących wykorzystania domów jednorodzinnych.

Najważniejsza zmiana to limit powierzchni. Tylko część budynku będzie mogła być przeznaczona na wynajem lub zakwaterowanie.

Pojawi się także obowiązek zgłaszania takiej działalności.

Kary do 10 tysięcy złotych

Najbardziej dotkliwą zmianą będą sankcje finansowe. Właściciele, którzy złamią przepisy, mogą zapłacić nawet do 10 tys. zł kary.

To ma zniechęcić do omijania prawa i prowadzenia działalności w szarej strefie.

Samorządy podkreślają, że obecna sytuacja jest nie do utrzymania i wymaga szybkiej reakcji.

Chodzi o bezpieczeństwo

W tle zmian pojawia się ważny argument – bezpieczeństwo. Przepełnione budynki bez odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych i sanitarnych mogą stanowić realne zagrożenie.

Eksperci wskazują, że bez regulacji może dojść do poważnych wypadków.

Co to oznacza dla właścicieli

Jeśli wynajmujesz dom lub jego część, nowe przepisy mogą Cię bezpośrednio dotyczyć. Konieczne będzie sprawdzenie, czy działalność jest zgodna z nowymi zasadami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
