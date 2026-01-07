Uważaj na przelewy. Te transakcje trafią na radar skarbówki w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku urząd skarbowy zyskał nowe możliwości kontroli przelewów i transakcji kartą. Po przekroczeniu określonych limitów bank automatycznie przekaże informacje fiskusowi, który może wezwać podatnika do wyjaśnień lub wszcząć kontrolę.
Uważaj na przelewy i płatności kartą. Te transakcje zwrócą uwagę urzędu skarbowego w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku urzędy skarbowe w Polsce zyskają kolejne narzędzia do monitorowania przepływów finansowych obywateli. Choć celem zmian jest walka z praniem pieniędzy i ukrywaniem dochodów, nowe przepisy oznaczają, że część przelewów i transakcji kartą automatycznie trafi na radar skarbówki. Sprawdzamy, jakie limity obowiązują w 2026 roku i kiedy urząd może zainteresować się naszym kontem.
Skarbówka ma coraz większe uprawnienia
Już od 1 lipca 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa może kontrolować rachunki bankowe podatników bez ich wiedzy. Banki mają obowiązek przekazywać urzędom dane o historii kont, przelewach i saldach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Fiskus może sięgnąć po te informacje m.in. w przypadku podejrzenia nieujawnionych dochodów, prania pieniędzy czy finansowania działalności niezgodnej z prawem.
Co ważne, urząd skarbowy nie analizuje ręcznie każdego przelewu. Kontrole są uruchamiane wtedy, gdy banki zgłoszą podejrzane operacje lub gdy systemy automatyczne wykryją przekroczenie określonych progów.
Nowe uprawnienia od 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku zakres kontroli zostanie rozszerzony. Skarbówka będzie otrzymywać także informacje o transakcjach realizowanych kartami płatniczymi. Dotyczy to kart:
- debetowych,
- kredytowych,
- przedpłaconych (pre-paid),
- wirtualnych.
Nowe regulacje obejmują zarówno płatności w sklepach stacjonarnych, jak i transakcje internetowe. Celem jest lepsze wykrywanie sytuacji, w których podatnik regularnie wydaje lub otrzymuje środki niewspółmierne do deklarowanych dochodów.
Kiedy urząd skarbowy zainteresuje się przelewem
Skarbówka nie „poluje” na drobne, codzienne operacje. Istnieją jednak sytuacje, w których bank ma obowiązek automatycznie poinformować urząd skarbowy. Chodzi przede wszystkim o:
- wysokie jednorazowe przelewy – szczególnie jeśli nie mają wyraźnego uzasadnienia (np. brak umowy, darowizny lub sprzedaży),
- częste przelewy na podobne kwoty, które mogą sugerować ukryte wynagrodzenie lub działalność gospodarczą,
- regularne wpływy z wielu źródeł, niewykazane w zeznaniu podatkowym,
- nietypowe operacje na kontach prywatnych, przypominające obrót firmowy,
- przekroczenie limitów transakcji kartą, zwłaszcza gdy suma wydatków znacznie przewyższa oficjalne dochody.
W takich przypadkach urząd skarbowy może poprosić o wyjaśnienia, dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy lub – w skrajnych sytuacjach – wszcząć kontrolę podatkową.
Czy trzeba się bać kontroli?
Samo zainteresowanie urzędu skarbowego nie oznacza od razu kary. Jeśli przelewy są legalne i pochodzą z opodatkowanych źródeł, sprawa zwykle kończy się na wyjaśnieniach. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy podatnik nie jest w stanie udokumentować pochodzenia środków lub gdy urząd stwierdzi niezgłoszony dochód.
Eksperci podkreślają, że szczególną ostrożność powinny zachować osoby:
- przyjmujące regularne przelewy „od osób prywatnych”,
- sprzedające towary lub usługi bez działalności gospodarczej,
- korzystające intensywnie z kart pre-paid i wirtualnych.
Dlaczego fiskus zaostrza kontrole
Nowe limity i rozszerzony monitoring mają zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą. Skarbówka chce szybciej wykrywać przypadki ukrywania dochodów oraz sytuacje, w których podatnicy omijają obowiązek rozliczeń z fiskusem.
Dla większości obywateli zmiany nie oznaczają realnych problemów, o ile przelewy i transakcje są zgodne z prawem. W 2026 roku warto jednak mieć świadomość, że banki coraz dokładniej raportują operacje finansowe, a urząd skarbowy ma coraz więcej danych do analizy.
