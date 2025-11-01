Uważaj na taki bankomat! Możesz stracić wszystkie środki
Czy przed użyciem bankomatu zatrzymujesz się na chwilę, by mu się dokładniej przyjrzeć? Większość osób tego nie robi — a to często wystarcza, żeby przestępcy zastosowali skimming: skopiowanie danych z karty i przechwycenie PIN-u. Ostatnio odnotowano serię nieautoryzowanych wypłat z kont klientów jednego z banków, co po raz kolejny przypomina, jak ważna jest ostrożność.
Co się wydarzyło — w skrócie
Śledztwa wskazują, że oszuści korzystali z zewnętrznych nakładek oraz ukrytych kamer, które pozwalały kopiować dane kart i obserwować wpisywane kody PIN. Ofiary zgłaszały utraty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Banki i policja pracują nad wyjaśnieniem sprawy oraz przywróceniem środków poszkodowanym.
Na co warto zwrócić uwagę — praktyczny przewodnik
-
Obejrzyj czytnik kart
Zanim wsuniesz kartę, obejrzyj szczelinę. Jeżeli obudowa wokół otworu odstaje, spróbuj delikatnie poruszyć element — sztuczne nakładki zwykle nie są tak stabilne jak oryginalne części. Jeśli coś się rusza, nie używaj urządzenia.
-
Sprawdź klawiaturę PIN
Fałszywe nakładki na klawiaturę często mają minimalnie inny kształt, kąt lub grubość. Zasłoń ręką wpisywane cyfry — to prosta metoda, która uniemożliwia rejestrację PIN-u przez ukrytą kamerę.
-
Przyjrzyj się otworowi na banknoty i panelowi ekranu
Elementy blokujące wydanie gotówki czy dodatkowe nasadki najczęściej mają ślady taśmy, kleju lub wyglądają „doklejone”. Zwróć uwagę na niepasujące do reszty detale.
-
Obserwuj otoczenie — szukaj nietypowych przedmiotów
Kamery mogą być ukryte w banerach, panelach nad bankomatem lub przy oświetleniu. Jeżeli w pobliżu widzisz nowe, dziwne elementy lub coś, co nie pasuje do miejsca, nie korzystaj z urządzenia i zgłoś to.
-
Unikaj samotnych urządzeń nocą lub nad ranem
Im mniej świadków, tym łatwiej przestępcom. W miarę możliwości wybieraj bankomaty wewnątrz placówek lub w dobrze oświetlonych miejscach z monitoringiem.
Co robić, gdy coś wzbudzi wątpliwości
— Przerwij transakcję i odejdź.
— Zadzwoń na infolinię banku i zgłoś podejrzenie.
— Jeśli doszło do nieautoryzowanej transakcji, złóż zawiadomienie na policję i reklamację w banku — szybka reakcja ułatwia odzyskanie pieniędzy.
Dlaczego przestępcy stosują takie metody
Przestępcom zależy na kompletnych danych: informacjach z paska lub chipa karty oraz na PIN-ie. Z takimi danymi można zduplikować kartę albo wykonać natychmiastowe wypłaty. Nakładki i kamery mają wyglądać jak oryginalne elementy, dlatego niekiedy trzeba naprawdę uważnie się im przyjrzeć.
Szybka lista kontrolna przed użyciem bankomatu
• Czytnik karty — nie odstaje?
• Klawiatura — równa i stabilna? Zakryj wpisywany PIN.
• Otwór na banknoty — wygląda normalnie?
• Otoczenie — brak nowych banerów, taśm, świeżych śladów kleju?
• Miejsce dobrze oświetlone i monitorowane? Jeśli nie — odejdź.
Co to oznacza dla czytelnika
Kilka sekund oględzin bankomatu może uchronić cię przed utratą setek czy tysięcy złotych. Zasłonięcie dłonią podczas wpisywania PIN-u i szybkie zerknięcie na czytnik i otoczenie to proste nawyki, które znacząco obniżają ryzyko kradzieży. W razie podejrzeń zgłaszaj sytuacje bankowi i policji — twoje zgłoszenie może zapobiec oszustwu wobec kolejnych osób. Jeśli zauważysz nieautoryzowaną transakcję, natychmiast zablokuj kartę i złóż reklamację — to przyspieszy procedury odzyskania środków.
Dodatkowe praktyczne wskazówki
• Korzystaj z płatności zbliżeniowych w telefonie tam, gdzie to możliwe.
• Włącz powiadomienia push lub SMS o transakcjach — szybko zobaczysz podejrzane wypłaty.
• Regularnie sprawdzaj historię konta i reaguj natychmiast na nieznane operacje.
Masz wątpliwości co do konkretnego bankomatu? Jeśli to bezpieczne, zrób zdjęcie urządzenia i zgłoś je bankowi albo policji — lepiej zapobiegać niż tracić pieniądze.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.