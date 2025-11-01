Uważaj na taki bankomat! Możesz stracić wszystkie środki

Czy przed użyciem bankomatu zatrzymujesz się na chwilę, by mu się dokładniej przyjrzeć? Większość osób tego nie robi — a to często wystarcza, żeby przestępcy zastosowali skimming: skopiowanie danych z karty i przechwycenie PIN-u. Ostatnio odnotowano serię nieautoryzowanych wypłat z kont klientów jednego z banków, co po raz kolejny przypomina, jak ważna jest ostrożność.

Co się wydarzyło — w skrócie
Śledztwa wskazują, że oszuści korzystali z zewnętrznych nakładek oraz ukrytych kamer, które pozwalały kopiować dane kart i obserwować wpisywane kody PIN. Ofiary zgłaszały utraty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Banki i policja pracują nad wyjaśnieniem sprawy oraz przywróceniem środków poszkodowanym.

Na co warto zwrócić uwagę — praktyczny przewodnik

  1. Obejrzyj czytnik kart
    Zanim wsuniesz kartę, obejrzyj szczelinę. Jeżeli obudowa wokół otworu odstaje, spróbuj delikatnie poruszyć element — sztuczne nakładki zwykle nie są tak stabilne jak oryginalne części. Jeśli coś się rusza, nie używaj urządzenia.

  2. Sprawdź klawiaturę PIN
    Fałszywe nakładki na klawiaturę często mają minimalnie inny kształt, kąt lub grubość. Zasłoń ręką wpisywane cyfry — to prosta metoda, która uniemożliwia rejestrację PIN-u przez ukrytą kamerę.

  3. Przyjrzyj się otworowi na banknoty i panelowi ekranu
    Elementy blokujące wydanie gotówki czy dodatkowe nasadki najczęściej mają ślady taśmy, kleju lub wyglądają „doklejone”. Zwróć uwagę na niepasujące do reszty detale.

  4. Obserwuj otoczenie — szukaj nietypowych przedmiotów
    Kamery mogą być ukryte w banerach, panelach nad bankomatem lub przy oświetleniu. Jeżeli w pobliżu widzisz nowe, dziwne elementy lub coś, co nie pasuje do miejsca, nie korzystaj z urządzenia i zgłoś to.

  5. Unikaj samotnych urządzeń nocą lub nad ranem
    Im mniej świadków, tym łatwiej przestępcom. W miarę możliwości wybieraj bankomaty wewnątrz placówek lub w dobrze oświetlonych miejscach z monitoringiem.

Co robić, gdy coś wzbudzi wątpliwości
— Przerwij transakcję i odejdź.
— Zadzwoń na infolinię banku i zgłoś podejrzenie.
— Jeśli doszło do nieautoryzowanej transakcji, złóż zawiadomienie na policję i reklamację w banku — szybka reakcja ułatwia odzyskanie pieniędzy.

Dlaczego przestępcy stosują takie metody
Przestępcom zależy na kompletnych danych: informacjach z paska lub chipa karty oraz na PIN-ie. Z takimi danymi można zduplikować kartę albo wykonać natychmiastowe wypłaty. Nakładki i kamery mają wyglądać jak oryginalne elementy, dlatego niekiedy trzeba naprawdę uważnie się im przyjrzeć.

Szybka lista kontrolna przed użyciem bankomatu
• Czytnik karty — nie odstaje?
• Klawiatura — równa i stabilna? Zakryj wpisywany PIN.
• Otwór na banknoty — wygląda normalnie?
• Otoczenie — brak nowych banerów, taśm, świeżych śladów kleju?
• Miejsce dobrze oświetlone i monitorowane? Jeśli nie — odejdź.

Co to oznacza dla czytelnika
Kilka sekund oględzin bankomatu może uchronić cię przed utratą setek czy tysięcy złotych. Zasłonięcie dłonią podczas wpisywania PIN-u i szybkie zerknięcie na czytnik i otoczenie to proste nawyki, które znacząco obniżają ryzyko kradzieży. W razie podejrzeń zgłaszaj sytuacje bankowi i policji — twoje zgłoszenie może zapobiec oszustwu wobec kolejnych osób. Jeśli zauważysz nieautoryzowaną transakcję, natychmiast zablokuj kartę i złóż reklamację — to przyspieszy procedury odzyskania środków.

Dodatkowe praktyczne wskazówki
• Korzystaj z płatności zbliżeniowych w telefonie tam, gdzie to możliwe.
• Włącz powiadomienia push lub SMS o transakcjach — szybko zobaczysz podejrzane wypłaty.
• Regularnie sprawdzaj historię konta i reaguj natychmiast na nieznane operacje.

Masz wątpliwości co do konkretnego bankomatu? Jeśli to bezpieczne, zrób zdjęcie urządzenia i zgłoś je bankowi albo policji — lepiej zapobiegać niż tracić pieniądze.

