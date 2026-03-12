Uważaj na tę informację o 400 zł dla seniorów. Nowy bon już ruszył, ale obowiązuje ważny warunek
Pojawiła się informacja o dodatkowym wsparciu finansowym dla seniorów. Osoby starsze mogą otrzymać jednorazowy przelew w wysokości 400 złotych, jednak świadczenie nie jest dostępne dla wszystkich. Program działa już w 2026 roku, ale obejmuje wyłącznie określoną grupę seniorów i obowiązują przy nim konkretne zasady.
Wnioski można składać od 2 marca 2026 roku, a pieniądze trafiają na konto po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów.
Kto może dostać 400 zł
Świadczenie jest częścią lokalnego programu „Bon Wyspiarza Seniora”, finansowanego z budżetu miasta Świnoujście. Oznacza to, że z pieniędzy mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy tego miasta.
Warunki są jasne. Bon przysługuje osobom, które:
-
ukończą 65 lat w 2026 roku,
-
mieszkają w Świnoujściu od co najmniej 5 lat.
Program obejmuje także osoby, które nie mają formalnego meldunku, ale są w stanie udokumentować, że faktycznie mieszkają w mieście przez wymagany okres.
Na co można przeznaczyć pieniądze
Jednorazowe 400 zł ma pomóc seniorom w pokrywaniu codziennych wydatków. Chodzi przede wszystkim o koszty takie jak:
-
zakupy spożywcze,
-
leki,
-
podstawowe potrzeby życia codziennego.
To kontynuacja programu, który funkcjonował już wcześniej. W poprzednich latach wysokość świadczenia wynosiła 350 zł, jednak w 2026 roku została podniesiona.
Jak wygląda wypłata pieniędzy
Za przyjmowanie wniosków i weryfikację dokumentów odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
Po sprawdzeniu dokumentów pieniądze są przekazywane na konto bankowe seniora. Przelew powinien pojawić się w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.
Co ważne, w tym przypadku nie wydaje się formalnej decyzji administracyjnej, co ma przyspieszyć przekazywanie środków.
Co to oznacza dla seniorów w Polsce
Program z 400 zł jest przykładem wsparcia realizowanego przez samorządy. W różnych miastach w Polsce pojawiają się podobne inicjatywy, choć ich wysokość i zasady mogą się różnić.
Równolegle trwają także prace nad ogólnopolskim rozwiązaniem, czyli tzw. bonem senioralnym. W planach jest wsparcie nawet do 2150 zł miesięcznie dla osób po 75. roku życia wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Środki z takiego bonu miałyby być przeznaczane na usługi opiekuńcze, np. pomoc w domu czy wsparcie przy zakupach.
Dodatkowe 400 zł dla seniorów w 2026 roku już funkcjonuje, jednak dotyczy wyłącznie mieszkańców Świnoujścia spełniających określone warunki. Wnioski są przyjmowane od początku marca, a przelewy trafiają na konta po pozytywnej weryfikacji dokumentów.
Dla wielu osób starszych może to być realne wsparcie w pokrywaniu codziennych wydatków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.