Uważaj na te wiadomości. Poczta Polska ostrzega przed nowym oszustwem
Poczta Polska opublikowała pilne ostrzeżenie dotyczące nowej kampanii oszustw internetowych. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalną korespondencję i próbują wyłudzić dane płatnicze od klientów. Fałszywe wiadomości wyglądają bardzo wiarygodnie, dlatego wiele osób może paść ich ofiarą.
Na czym polega nowe oszustwo
Według komunikatu Poczty Polskiej przestępcy rozsyłają wiadomości e-mail, które mają przypominać oficjalne informacje dotyczące zakładania skrzynek do e-Doręczeń. W treści wykorzystano fragmenty prawdziwych komunikatów, które klienci otrzymują po aktywacji usługi.
Dzięki temu wiadomość może sprawiać wrażenie autentycznej. W rzeczywistości jest to jednak próba wyłudzenia danych.
Jak wygląda podejrzana wiadomość
Oszuści wysyłają e-maile z nietypowych adresów, które nie mają związku z Pocztą Polską. W nazwach często pojawiają się przypadkowe znaki, skróty lub literówki.
W tytułach wiadomości można znaleźć alarmujące komunikaty, które mają skłonić odbiorcę do szybkiego działania. Przykładowo mogą to być informacje o rzekomym wygaśnięciu abonamentu w chmurze lub ostrzeżenie o usunięciu danych.
W treści wiadomości pojawia się informacja o zapełnionej przestrzeni dyskowej oraz sugestia, że użytkownik może stracić zdjęcia lub dokumenty. Następnie odbiorca jest zachęcany do kliknięcia przycisku, który ma rzekomo zwiększyć miejsce w chmurze.
Kliknięcie prowadzi jednak na fałszywą stronę.
Na tej stronie użytkownik może zostać poproszony o podanie danych karty płatniczej lub dokonanie niewielkiej opłaty, na przykład kilku złotych. W rzeczywistości chodzi o przejęcie danych finansowych.
Inna wersja oszustwa
W niektórych wiadomościach pojawia się także oferta specjalna. Oszuści informują, że użytkownik może otrzymać nielimitowaną przestrzeń w chmurze za jednorazową opłatą, na przykład 7 zł.
Mechanizm jest jednak ten sam. Po kliknięciu linku użytkownik trafia na stronę przygotowaną przez przestępców i zostaje poproszony o dane karty.
Co mówi Poczta Polska
Poczta Polska przypomina, że nie wysyła wiadomości dotyczących usług przechowywania danych w chmurze ani płatnych pakietów zwiększających przestrzeń na dane.
Instytucja podkreśla również, że oficjalne wiadomości pochodzą wyłącznie z określonych adresów. Jeśli e-mail jest wysłany z innego źródła, należy traktować go jako próbę oszustwa.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeżeli otrzymasz wiadomość z informacją o zapełnionej chmurze lub konieczności opłacenia dodatkowej przestrzeni, zachowaj szczególną ostrożność. Nie klikaj w podejrzane linki i nie podawaj danych płatniczych.
Warto także dokładnie sprawdzić adres nadawcy. Fałszywe wiadomości często zawierają literówki lub adresy, które nie mają związku z oficjalnymi instytucjami.
Podsumowanie
Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują znane instytucje, aby uwiarygodnić swoje działania. Tym razem podszywają się pod komunikaty związane z e-Doręczeniami i próbują wyłudzić dane kart płatniczych. Dlatego każdą podejrzaną wiadomość warto dokładnie sprawdzić, zanim podejmie się jakiekolwiek działania.
