Uważaj na ten błąd przy wystawianiu śmieci. Gmina naliczy potrójną opłatę. Kontrole już ruszyły
Coraz więcej mieszkańców dostaje zawiadomienia o podwyższeniu stawki za śmieci nawet trzykrotnie. Powód wydaje się błahy, ale przepisy są bezwzględne, a gminy zaczęły masowe kontrole. Jeśli choć raz popełnisz ten błąd przy wystawianiu odpadów, możesz zapłacić kilkaset złotych więcej miesięcznie. W wielu miastach pierwsze decyzje już trafiły do mieszkańców.
W całym kraju trwają kontrole firm odbierających odpady komunalne. Gminy mają obowiązek osiągać unijne poziomy recyklingu, dlatego skrupulatnie analizują poprawność segregacji i sposób wystawiania worków oraz pojemników. W praktyce oznacza to, że nawet pojedyncze naruszenie może skutkować uruchomieniem podwyższonej opłaty. W wielu miastach to stawka trzy razy wyższa niż podstawowa.
Co się zmienia
W wielu gminach operatorzy zostali zobowiązani do dokumentowania błędów mieszkańców. W praktyce kierowcy śmieciarek oraz pracownicy odbioru robią zdjęcia worków, pojemników i odpadów pozostawionych obok nich. Już jedno z takich zdjęć wystarcza do naliczenia opłaty podwyższonej za cały miesiąc. Zmiana dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i bloków.
Najczęstsze naruszenia to:
– wystawianie worków niezgodnych z kolorem frakcji,
– pozostawianie odpadów luzem obok pojemnika,
– brak opisu worka (w wielu gminach wymagane),
– niewiązanie worków, z których wypadają odpady,
– wystawianie odpadów dzień wcześniej niż przewiduje regulamin,
– worki przepełnione lub rozerwane,
– odpady zmieszane ukryte w worku na plastik lub papier.
Fakty
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, jeśli mieszkaniec nie dopełnia obowiązku segregacji, gmina ma prawo naliczyć opłatę podwyższoną. Stawka wynosi od dwukrotności do nawet czterokrotności podstawowej opłaty. W wielu miastach oznacza to wzrost z 35–40 zł miesięcznie do ponad 120 zł za jedną osobę.
Przepisy pozwalają naliczyć opłatę na podstawie jednego udokumentowanego naruszenia. W części gmin nie ma obowiązku wcześniejszego ostrzeżenia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w bloku, jeden błąd sąsiada może obciążyć całą wspólnotę. Podwyższona stawka obowiązuje wszystkich, bez względu na to, kto popełnił błąd. W domach jednorodzinnych obowiązek dotyczy wyłącznie właściciela nieruchomości, ale dokumentacja fotograficzna sprawia, że uniknięcie kary jest trudne.
Aby nie przepłacać:
– wystawiaj worki ściśle według harmonogramu,
– pilnuj koloru worków i opisów, jeśli obowiązują,
– nigdy nie zostawiaj odpadów obok pojemnika,
– wiąż worki, aby nic nie wypadało,
– jeśli masz wątpliwości co do frakcji, wrzuć do zmieszanych, a nie do plastiku,
– nie wystawiaj worków dzień wcześniej.
Gminy w całej Polsce zaostrzają kontrole, ponieważ grożą im poważne sankcje za nieosiągnięcie poziomów recyklingu. W efekcie mieszkańcy coraz częściej płacą nawet trzykrotnie wyższe opłaty śmieciowe. Jeden błąd przy wystawianiu worków może kosztować setki złotych rocznie. Warto więc znać swoje obowiązki i przestrzegać zasad, zanim gmina naliczy podwyższoną opłatę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.