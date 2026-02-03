Uważaj na ten e-mail. Nie klikaj. CERT ostrzega. Możesz stracić majątek
CERT Polska wydał pilne ostrzeżenie dotyczące nowej fali oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod Pocztę Polską i rozsyłają wiadomości e-mail z informacją o rzekomo nieopłaconej należności celnej. Celem jest wyłudzenie danych osobowych i finansowych.
⚠️ Nieuregulowane opłaty celne? Uważaj na oszustów!
📬 Przestępcy podszywają się pod Pocztę Polską i wysyłają wiadomości mailowe z informacją o nieopłaconych należnościach. Następnie przekonują odbiorcę do wejścia na przygotowaną stronę phishingową, do której link znajduje się w… pic.twitter.com/ge8Kk1HKam
— CERT Polska (@CERT_Polska) February 3, 2026
Na czym polega oszustwo
Oszuści wysyłają wiadomości mailowe, które do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję Poczty Polskiej. W treści pojawia się informacja o konieczności uregulowania opłaty celnej za przesyłkę. Adresat jest nakłaniany do kliknięcia w link prowadzący do przygotowanej strony internetowej.
Strona imituje wygląd portalu pocztowego, jednak nie jest powiązana z żadną instytucją publiczną. Dane wpisane w formularzu, w tym imię, nazwisko, adres oraz dane karty płatniczej, trafiają bezpośrednio do oszustów.
Dlaczego to jest niebezpieczne
CERT Polska podkreśla, że tego typu ataki mogą prowadzić do kradzieży pieniędzy, a także do dalszego wykorzystywania danych osobowych. Przestępcy często używają zdobytych informacji do kolejnych prób wyłudzeń lub sprzedaży danych w sieci.
Wiadomości są konstruowane w taki sposób, aby wywołać presję czasu i skłonić odbiorcę do szybkiego działania bez weryfikacji.
Jak się chronić
CERT Polska apeluje, aby przed podaniem jakichkolwiek danych dokładnie sprawdzać nadawcę wiadomości oraz adres strony internetowej. Warto pamiętać, że instytucje publiczne nie proszą o podawanie danych kart płatniczych poprzez linki w e-mailach.
Każdą podejrzaną wiadomość można zgłosić:
– przez stronę incydent.cert.pl
– za pomocą aplikacji mObywatel, korzystając z usługi „Bezpiecznie w sieci”
Zgłoszenia pomagają szybciej blokować fałszywe strony i ostrzegać innych użytkowników.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli otrzymasz e-mail z informacją o rzekomej opłacie celnej, nie klikaj w link i nie podawaj żadnych danych. Nawet jeśli strona wygląda wiarygodnie, może być fałszywa. Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy wiadomość dotyczy pieniędzy i wymaga natychmiastowej reakcji.
Rodzice i opiekunowie powinni również uprzedzić bliskich, szczególnie seniorów, którzy częściej padają ofiarą tego typu oszustw.
CERT Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Pocztę Polską i fałszywymi opłatami celnymi. Kliknięcie w link i podanie danych może skutkować utratą pieniędzy i kradzieżą tożsamości. W razie wątpliwości lepiej zgłosić wiadomość niż ryzykować. Ostrożność w sieci to dziś konieczność.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.