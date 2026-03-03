Uważaj na ten limit przy wpłacie gotówki. Bank może przekazać dane do skarbówki
Wpłacasz większą kwotę we wpłatomacie? Taka operacja może zostać automatycznie odnotowana w systemie monitoringu i przekazana do Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy jasno wskazują próg, po którego przekroczeniu bank ma obowiązek raportowania.
Co się zmienia przy większych wpłatach
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje finansowe muszą zgłaszać każdą transakcję przekraczającą równowartość 15 tysięcy euro. W przeliczeniu to około 64 tysięcy złotych, w zależności od kursu.
Obowiązek raportowania działa automatycznie. Nie zależy od decyzji pracownika banku ani od tego, czy wpłata odbywa się w oddziale, czy przez wpłatomat. Dane trafiają do odpowiednich systemów nadzorczych.
Ważne jest to, że samo zgłoszenie nie oznacza od razu kontroli podatkowej. To sygnał, że operacja przekroczyła ustawowy próg i może zostać poddana analizie przez właściwe służby.
Niższa kwota nie zawsze oznacza spokój
Wpłata poniżej 15 tysięcy euro nie daje pełnej gwarancji braku zainteresowania. Banki analizują tzw. profil klienta, czyli jego dotychczasową aktywność finansową.
Jeżeli osoba, która dotąd sporadycznie korzystała z gotówki, nagle zaczyna regularnie wpłacać większe sumy, system może oznaczyć takie działania jako nietypowe. W takiej sytuacji bank ma prawo poprosić o wyjaśnienia dotyczące źródła środków.
W skrajnych przypadkach możliwe jest czasowe wstrzymanie dostępu do pieniędzy do momentu zakończenia weryfikacji.
Seria mniejszych wpłat też pod lupą
Szczególną uwagę zwracają powtarzalne operacje na kwoty poniżej ustawowego limitu. Jeżeli kilka wpłat w krótkim czasie łącznie tworzy znaczną sumę, bank może uznać to za próbę obejścia przepisów.
Analizie podlegają również tytuły przelewów, częstotliwość operacji oraz liczba nadawców w przypadku transferów między rachunkami.
Instytucje finansowe korzystają z rozbudowanych narzędzi analitycznych, które automatycznie wychwytują niestandardowe zachowania.
Co to oznacza dla Ciebie
Jednorazowa wpłata kilku tysięcy złotych zazwyczaj nie powinna budzić obaw, jeśli mieści się w Twoim typowym schemacie finansowym. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy operacje są wysokie, powtarzalne lub nie mają jasnego uzasadnienia.
Planujesz wpłatę większej gotówki? Warto mieć dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy, na przykład umowę sprzedaży czy potwierdzenie wypłaty.
Granica 15 tysięcy euro to ustawowy próg, po którego przekroczeniu bank ma obowiązek zgłosić transakcję do Krajowej Administracji Skarbowej. Jednak również mniejsze, nietypowe wpłaty mogą zostać objęte analizą. Jeśli działasz zgodnie z prawem i masz udokumentowane źródło środków, sama wpłata nie powinna być powodem do niepokoju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.