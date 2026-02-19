Uważaj na ten link! PKO BP alarmuje: Oszuści stworzyli niemal idealną kopię serwisu iPKO biznes
Największy bank w Polsce, PKO BP, wydał krytyczne ostrzeżenie dla wszystkich przedsiębiorców i użytkowników platformy iPKO biznes. W czwartek, 19 lutego 2026 roku, instytucja poinformowała o masowej akcji cyberprzestępców, którzy przygotowali fałszywe strony logowania. Mechanizm ataku jest wyjątkowo podstępny: linki prowadzące do pułapek pojawiają się jako sponsorowane reklamy w popularnych wyszukiwarkach, przez co wyglądają jak oficjalne wyniki wyszukiwania. Jeden nieostrożny ruch może skończyć się całkowitą utratą kontroli nad firmowymi finansami.
Złodzieje wykorzystują fakt, że klienci biznesowi często korzystają z wyszukiwarek, by szybko wejść do serwisu transakcyjnego. Stworzone przez nich portale są łudząco podobne do oryginału, co ułatwia wyłudzenie loginów, haseł oraz kodów autoryzacyjnych. Bank apeluje o zachowanie najwyższej czujności i przypomina, że prawdziwy serwis transakcyjny nigdy nie przesyła linków do logowania w wiadomościach SMS czy e-mailach.
Pułapka w wyszukiwarce. Jak nie dać się okraść?
Przestępcy inwestują duże środki w kampanie reklamowe, aby ich fałszywe adresy wyświetlały się na samej górze wyników po wpisaniu hasła „iPKO biznes”.
Złośliwe reklamy: Nie ufaj linkom oznaczonym słowem „Sponsorowane” lub „Reklama” – to najczęstszy sposób dystrybucji fałszywych stron.
Weryfikacja adresu: Zawsze sprawdzaj, czy w pasku przeglądarki widnieje poprawny adres banku. Nawet drobna literówka może oznaczać, że jesteś na stronie piratów.
Zasada ograniczonego zaufania: Jeśli strona logowania wygląda inaczej niż zwykle lub wymaga podania danych, o które bank nigdy wcześniej nie prosił, natychmiast przerwij operację.
Bezpieczne logowanie: Rekomendacje PKO BP
Bank wskazuje na konkretne zasady, które w 2026 roku są jedyną skuteczną barierą przed atakami typu phishing.
- Ręczne wpisywanie adresu: Zamiast klikać w linki, samodzielnie wpisz pełny adres serwisu w oknie przeglądarki.
- Oficjalna bramka: Korzystaj wyłącznie z przycisku „Zaloguj się” znajdującego się na głównej, zweryfikowanej stronie pkobp.pl.
- Brak linków w komunikatach: Zapamiętaj, że oficjalne e-maile i SMS-y z PKO BP informują o zdarzeniach, ale nigdy nie zawierają odnośników do stron logowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.