Uważaj na ten przelew. Bank może zablokować Twoje pieniądze przez jeden błąd
Jeden niepozorny szczegół może uruchomić lawinę problemów. Bank może wstrzymać przelew, a sprawa trafi nawet do urzędu skarbowego. Wystarczy źle opisany tytuł transakcji. Coraz więcej takich sytuacji dotyczy zwykłych Polaków i przedsiębiorców. Systemy bankowe działają automatycznie i nie zawsze biorą pod uwagę kontekst.
Przedsiębiorca z branży eventowej zlecił przelew na 50 tysięcy złotych związany z organizacją koncertu. W tytule wpisał jedynie krótkie określenie „za koncert”. To wystarczyło, aby system bankowy uznał operację za podejrzaną.
Brak szczegółów dotyczących stron transakcji, zakresu usługi i podstawy rozliczenia wzbudził wątpliwości analityków. Przelew został zatrzymany.
Sprawa trafiła do urzędów
Zgłoszenie przekazano do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Po wstępnej analizie dokumenty trafiły do urzędu skarbowego.
Właściciel konta został wezwany do wyjaśnień. Musiał dostarczyć faktury, umowy i potwierdzenia, aby udowodnić legalność transakcji. Cała procedura zajęła kilka tygodni.
Jak działa system kontroli
Banki korzystają z zaawansowanych algorytmów, które analizują:
– kwoty przelewów
– treść tytułów
– częstotliwość operacji
– powiązania między kontami
Niejasny lub zbyt ogólny opis może zostać uznany za próbę ukrycia prawdziwego celu transakcji.
Dodatkowo wszystkie podejrzane operacje trafiają najpierw do GIIF, który decyduje, czy sprawa wymaga dalszej kontroli.
Kiedy przelew wzbudza podejrzenia
Szczególnie ryzykowne są:
– ogólne tytuły typu „za usługę” lub „rozliczenie”
– brak danych stron transakcji
– duże kwoty bez wyjaśnienia
– nietypowe proporcje między kwotą a opisem
Przykład? Tytuł „bilet do kina” przy przelewie na 10 tysięcy złotych niemal zawsze zostanie oznaczony jako podejrzany.
Zawsze dokładnie opisuj przelew. Podaj:
– czego dotyczy płatność
– kto komu płaci
– na jakiej podstawie
Unikaj skrótów, żartów i ogólników. Nawet niewinna pomyłka może uruchomić kontrolę.
Pamiętaj, że historia przelewów jest przechowywana przez kilka lat. Urząd może do niej wrócić w dowolnym momencie.
Jedno zdanie w tytule przelewu może zdecydować o tym, czy pieniądze dotrą do odbiorcy, czy zostaną zablokowane. Warto poświęcić chwilę na dokładny opis, aby uniknąć problemów, które mogą ciągnąć się tygodniami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.