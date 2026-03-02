Uważaj na ten termin. Jeśli nie złożysz dokumentu, zapłacisz więcej za prąd
Czasu jest coraz mniej, a stawka jest wysoka. Przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej, muszą do 30 czerwca 2026 roku złożyć lub skorygować oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej. Brak dokumentu oznacza jedno: dopłatę do rachunków według wyższych stawek rynkowych.
Dla wielu firm może to być bolesny cios w budżet.
Co się zmienia i kogo dotyczy obowiązek
W 2024 roku państwo wprowadziło mechanizm ograniczający ceny energii elektrycznej dla wybranych grup odbiorców. Firmy i gospodarstwa rolne mogły korzystać z ustawowo ustalonej ceny maksymalnej. Była to forma wsparcia w czasie wysokich kosztów energii.
Teraz jednak konieczne jest formalne potwierdzenie otrzymanej pomocy. Każdy przedsiębiorca i rolnik objęty preferencyjną stawką musi złożyć odpowiednie oświadczenie u swojego sprzedawcy energii.
Obowiązek wynika z przepisów ustawy o bonie energetycznym oraz regulacji dotyczących ograniczania cen energii, gazu i ciepła systemowego.
Termin jest ostateczny. 30 czerwca 2026 roku
Ustawowo wydłużony termin upływa 30 czerwca 2026 roku. To data nieprzekraczalna. Do tego dnia należy złożyć oświadczenie lub wprowadzić ewentualną korektę.
Dokument trzeba przekazać sprzedawcy energii, z którym była zawarta umowa w drugiej połowie 2024 roku. Tylko w ten sposób można zachować prawo do rozliczenia energii według ceny maksymalnej.
Dopłaty mogą być wysokie
Brak oświadczenia oznacza, że sprzedawca energii będzie zobowiązany do skorygowania rozliczeń. W praktyce oznacza to naliczenie różnicy między ceną maksymalną a ceną rynkową.
Różnica ta zostanie doliczona do bieżących faktur. Dla małych i średnich firm oraz gospodarstw rolnych może to oznaczać znaczące obciążenie finansowe. W skrajnych przypadkach grozi to utratą płynności.
Sprzedawcy energii już ostrzegają, że po 30 czerwca rozpoczną proces weryfikacji i korekt.
Formalność zajmuje kilka minut
Procedura jest uproszczona. Oświadczenie można złożyć online, bez wizyty w punkcie obsługi i bez wysyłania dokumentów pocztą. Całość trwa kilka minut.
Mimo to tysiące uprawnionych podmiotów wciąż nie dopełniło obowiązku.
Eksperci podkreślają, że nie warto czekać do ostatnich dni czerwca. W przypadku błędów konieczna może być korekta, a na jej złożenie również potrzeba czasu.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne i w drugiej połowie 2024 roku korzystałaś z ustawowej ceny maksymalnej energii, sprawdź, czy złożyłaś wymagane oświadczenie.
Brak dokumentu oznacza automatyczne rozliczenie według wyższych stawek. Nikt nie będzie dodatkowo przypominał po upływie terminu.
