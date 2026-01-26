Uważaj na to dziś i jutro. IMGW ostrzega przed gołoledzią, marznącym deszczem i gęstą mgłą
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia meteorologiczne dla znacznej części kraju. Synoptycy alarmują, że warunki pogodowe mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Ostrzeżenia obowiązują do 27 stycznia i dotyczą kilku groźnych zjawisk jednocześnie.
⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW🟡 Roztopy odwilż, topnienie śniegu, deszcz do 10 mm
🟠 Opady marznące – marznący deszcz i mżawka, gołoledź
🟡 Oblodzenie – ślisko na drogach i chodnikach
🟡 Gęsta mgła
⏰ Ostrzeżenia obowiązują 25–27.01
👉 https://t.co/p9ugikiohs #IMGW pic.twitter.com/iAjWz5xTmq
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2026
Co dokładnie prognozuje IMGW
Z komunikatu IMGW wynika, że w najbliższych godzinach i dniach należy spodziewać się:
opadów marznących i marznącej mżawki powodujących gołoledź
oblodzenia nawierzchni dróg i chodników
rozwoju gęstej mgły znacznie ograniczającej widoczność
odwilży oraz topnienia śniegu, miejscami nawet do 10 mm opadu
Najtrudniejsze warunki wystąpią w regionach objętych ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia. Na mapach IMGW zaznaczono obszary, gdzie ryzyko wypadków i utrudnień jest najwyższe.
Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza
Zagrożenie dotyczy zarówno północnej, jak i południowej Polski. Szczególnie niebezpiecznie może być w godzinach porannych oraz nocnych, gdy temperatura waha się w okolicach zera. To właśnie wtedy marznący deszcz i mżawka najszybciej zamieniają nawierzchnie w lodowiska.
Dlaczego to realne zagrożenie
Gołoledź należy do najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych. Nawet niewielka warstwa lodu znacząco zwiększa ryzyko poślizgów, kolizji drogowych i wypadków pieszych. Dodatkowym problemem jest gęsta mgła, która ogranicza widoczność i wydłuża czas reakcji kierowców.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz podróż, warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe i dostosować styl jazdy do warunków na drodze. Piesi powinni zachować szczególną ostrożność na chodnikach i przejściach dla pieszych, które mogą być bardzo śliskie, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyglądają bezpiecznie.
W wielu miejscach krótkotrwała odwilż może dawać złudne poczucie poprawy pogody, po czym nawierzchnie ponownie zamarzną. To właśnie takie momenty są najbardziej ryzykowne.
IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi obowiązującymi do 27 stycznia. Marznące opady, gołoledź i gęsta mgła mogą powodować poważne utrudnienia i zagrożenia. Warto zachować czujność, śledzić komunikaty i unikać niepotrzebnych podróży w godzinach największego ryzyka. Jeśli musisz wyjść lub wyjechać, ostrożność ma dziś kluczowe znaczenie.
