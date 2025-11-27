Uważaj na to, jeśli korzystasz z gov.pl. Wydano pilne ostrzeżenie dla wszystkich Polaków
CERT Polska ostrzega przed kolejną odsłoną groźnej kampanii phishingowej. Przestępcy masowo wysyłają fałszywe powiadomienia, które wyglądają jak oficjalne komunikaty z portalu gov.pl. W wiadomościach oszuści informują o rzekomym logowaniu z nowego urządzenia i zachęcają do kliknięcia w link. To pułapka, która może prowadzić do kradzieży danych i środków z konta.
Co się zmienia
W ostatnich dniach odnotowano gwałtowny wzrost fałszywych wiadomości podszywających się pod administrację publiczną. Oszuści wykorzystują:
-
sfałszowane logo i identyfikację wizualną gov.pl,
-
komunikaty o „wykryciu logowania z nowego urządzenia”,
-
wzmianki o rzekomej wysyłce przez ePUAP lub System Informacji Państwowych,
-
elementy wyglądające jak numer wsparcia lub przycisk do szybkiej reakcji.
Wszystko po to, aby wzbudzić strach i nakłonić użytkownika do kliknięcia.
Fakty
-
Większość wiadomości wygląda jak oficjalna korespondencja z rządu
Fałszywe maile i SMS-y zawierają logo, nazwę gov.pl oraz sugestię, że powiadomienie zostało wysłane automatycznie przez państwowy system.
-
Treść ostrzega o rzekomej aktywności logowania
Oszuści informują o wykryciu logowania z urządzenia iPhone, Android lub innego sprzętu, którego użytkownik nie zna. To ma wywołać natychmiastową reakcję.
-
Wiadomości zawierają niebezpieczny link
Kliknięcie w przycisk „Jeśli nie jesteś inicjatorem, zareaguj natychmiast” prowadzi na fałszywą stronę imitującą gov.pl. Tam przestępcy próbują wyłudzić dane logowania lub numer telefonu i hasła autoryzacyjne.
-
CERT Polska potwierdza, że to oszustwo
Instytucja jasno zaznacza, że takie wiadomości nie pochodzą od serwisów państwowych i nigdy nie należy klikać w linki podane w podejrzanych powiadomieniach.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Nie klikaj w żadne linki z wiadomości o logowaniu, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia.
-
Serwis gov.pl nie wysyła powiadomień o logowaniach w formie SMS-ów prowadzących do potwierdzenia przez link.
-
Jeśli otrzymasz taką wiadomość, usuń ją i zgłoś do CERT Polska.
-
Loguj się do usług publicznych wyłącznie poprzez ręczne wpisanie adresu gov.pl w przeglądarce.
-
Jeżeli kliknęłaś w podejrzany link, natychmiast zmień hasła i skontaktuj się z bankiem.
Nowa fala ataków phishingowych podszywa się pod komunikaty z gov.pl i wygląda wyjątkowo wiarygodnie. CERT Polska jasno ostrzega przed oszustami i prosi użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności. Każda wiadomość z prośbą o kliknięcie w link lub potwierdzenie logowania powinna wzbudzić czujność.
