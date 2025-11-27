Uważaj na to, jeśli kurier przynosi paczkę za pobraniem. Coraz więcej osób pada ofiarą nowego sposobu oszustów
Jeśli nie zamawiałaś żadnej przesyłki, a mimo to kurier pojawia się pod drzwiami z paczką „za pobraniem”, możesz mieć do czynienia z próbą wyłudzenia. Eksperci ostrzegają, że ten rodzaj oszustwa szybko się rozprzestrzenia, a jego ofiary często orientują się dopiero po zapłaceniu.
Co się zmienia
W ostatnich miesiącach pojawiły się liczne sygnały o paczkach wysyłanych losowo do przypadkowych osób. Nadawcy liczą na to, że adresat z ciekawości zapłaci za przesyłkę, choć nigdy jej nie zamawiał, albo pomyśli, że ktoś z domowników mógł coś zamówić. W paczkach znajdują się zwykle tanie lub bezwartościowe przedmioty, choć żądana opłata może wynosić kilkadziesiąt złotych.
Fakty
-
Paczki wysyłane przypadkowo
Oszuści tworzą listy adresów i wysyłają paczki bez uprzednich zamówień, licząc na zyski z pobrań.
-
Zawartość to zwykle przedmioty niskiej jakości
W środku najczęściej znajdują się tanie buty, akcesoria lub rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości.
-
Mechanizm działa na impuls
Nadawcy zakładają, że odbiorca zapłaci z przyzwyczajenia lub z ciekawości, nie mając czasu na zastanowienie się.
-
Brak obowiązku przyjęcia przesyłki
Każda osoba ma pełne prawo odmówić odbioru paczki pobraniowej, jeśli jej nie zamawiała.
-
Możliwość zgłoszenia sprawy na policję
Jeśli zapłaciłaś za fałszywą paczkę lub podejrzewasz próbę oszustwa, możesz zgłosić to odpowiednim służbom.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Nigdy nie musisz odbierać i opłacać przesyłki, której nie zamawiałaś.
-
Jeśli masz wątpliwości, zapytaj domowników, zanim zgodzisz się na odbiór.
-
Kurier nie może wymusić zapłaty – masz prawo odmówić i niczym nie ryzykujesz.
-
Zachowaj ostrożność, szczególnie jeśli przesyłka wygląda podejrzanie lub pochodzi od nieznanego nadawcy.
-
W przypadku oszustwa możesz odzyskać pieniądze, zgłaszając sprawę na policję.
Nowy sposób działania oszustów opiera się na wysyłaniu paczek pobraniowych do przypadkowych osób. Przestępcy liczą na to, że odbiorcy zapłacą za nieświadomie przyjętą przesyłkę. Najważniejsze jest, by wiedzieć, że nie masz obowiązku odbierania takiej paczki i zawsze możesz odmówić zapłaty. Chcesz, mogę przygotować krótszą wersję z mocno alarmowym tonem.
