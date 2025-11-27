Uważaj na to, jeśli masz mObywatela. Nadchodzi duża zmiana w mandatach, dotyczy każdego kierowcy

27 listopada 2025 13:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Korzystasz z aplikacji mObywatel? Wkrótce zobaczysz w niej znacznie więcej informacji niż dotychczas. Rząd szykuje aktualizację modułu Mandaty, która ujawni kierowcom kary, do tej pory niewidoczne w telefonie. To zmiana, która obejmie wszystkich użytkowników aplikacji i może zaskoczyć wielu kierowców.

Co się zmienia

Do mObywatela trafią nowe dane, których dotąd nie było w aplikacji. Moduł Mandaty zostanie połączony z systemami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Oznacza to, że w smartfonie pojawią się również kary rejestrowane przez fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Takich informacji do tej pory nie dało się w aplikacji sprawdzić.

Zmiana jest efektem współpracy Centralnego Ośrodka Informatyki z GITD. Dzięki niej kierowcy po raz pierwszy otrzymają pełny podgląd swoich wykroczeń drogowych w jednym miejscu.

Fakty

  1. mObywatel zyskuje nowe funkcje
    Aplikacja już teraz pozwala sprawdzać mandaty, status ich opłacenia, dokumenty cyfrowe i punkty karne. Po zmianach zakres danych będzie znacznie szerszy.

  2. Dotąd brakowało jednego elementu
    Mandaty z fotoradarów były niewidoczne w aplikacji, ponieważ pochodziły z baz GITD, które nie były połączone z mObywatelem. Teraz te ograniczenia znikną.

  3. Fotoradary i odcinkówki pojawią się w module Mandaty
    Użytkownik zobaczy tam kary nakładane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli wszystkie wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia kontrolujące prędkość.

  4. Procedury formalne nie zmieniają się
    Ustalanie sprawcy nadal będzie odbywać się listownie. Aplikacja ma pełnić funkcję informacyjną i ułatwiać dostęp do danych, ale nie zastąpi tradycyjnych zawiadomień.

  5. Zmiana dotyczy wszystkich kierowców
    Każda osoba, która korzysta z mObywatela, zobaczy więcej informacji o swoich zobowiązaniach. To istotne zarówno dla kierowców zawodowych, jak i tych, którzy jeżdżą okazjonalnie.

Co to oznacza dla Ciebie

  • Nie będziesz już musiała czekać na list, aby dowiedzieć się o mandacie z fotoradaru. Informacja pojawi się wcześniej w aplikacji.

  • Zyskasz pełny przegląd wszystkich kar – także tych, które do tej pory nie były widoczne na Twoim koncie.

  • Łatwiej skontrolujesz, czy zalegasz z płatnościami i czy punkty karne zostały naliczone prawidłowo.

  • To również sposób na uniknięcie niespodzianek, np. mandatu, o którym nie wiedziałaś, a który mógłby wpłynąć na limit punktów.

Już wkrótce moduł Mandaty w mObywatelu zostanie rozszerzony o dane z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. To ważna zmiana dla wszystkich kierowców, która sprawi, że aplikacja stanie się kompletnym źródłem informacji o wykroczeniach drogowych.

