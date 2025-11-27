Uważaj na to, jeśli masz mObywatela. Nadchodzi duża zmiana w mandatach, dotyczy każdego kierowcy
Korzystasz z aplikacji mObywatel? Wkrótce zobaczysz w niej znacznie więcej informacji niż dotychczas. Rząd szykuje aktualizację modułu Mandaty, która ujawni kierowcom kary, do tej pory niewidoczne w telefonie. To zmiana, która obejmie wszystkich użytkowników aplikacji i może zaskoczyć wielu kierowców.
Co się zmienia
Do mObywatela trafią nowe dane, których dotąd nie było w aplikacji. Moduł Mandaty zostanie połączony z systemami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Oznacza to, że w smartfonie pojawią się również kary rejestrowane przez fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Takich informacji do tej pory nie dało się w aplikacji sprawdzić.
Zmiana jest efektem współpracy Centralnego Ośrodka Informatyki z GITD. Dzięki niej kierowcy po raz pierwszy otrzymają pełny podgląd swoich wykroczeń drogowych w jednym miejscu.
Fakty
-
mObywatel zyskuje nowe funkcje
Aplikacja już teraz pozwala sprawdzać mandaty, status ich opłacenia, dokumenty cyfrowe i punkty karne. Po zmianach zakres danych będzie znacznie szerszy.
-
Dotąd brakowało jednego elementu
Mandaty z fotoradarów były niewidoczne w aplikacji, ponieważ pochodziły z baz GITD, które nie były połączone z mObywatelem. Teraz te ograniczenia znikną.
-
Fotoradary i odcinkówki pojawią się w module Mandaty
Użytkownik zobaczy tam kary nakładane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli wszystkie wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia kontrolujące prędkość.
-
Procedury formalne nie zmieniają się
Ustalanie sprawcy nadal będzie odbywać się listownie. Aplikacja ma pełnić funkcję informacyjną i ułatwiać dostęp do danych, ale nie zastąpi tradycyjnych zawiadomień.
-
Zmiana dotyczy wszystkich kierowców
Każda osoba, która korzysta z mObywatela, zobaczy więcej informacji o swoich zobowiązaniach. To istotne zarówno dla kierowców zawodowych, jak i tych, którzy jeżdżą okazjonalnie.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Nie będziesz już musiała czekać na list, aby dowiedzieć się o mandacie z fotoradaru. Informacja pojawi się wcześniej w aplikacji.
-
Zyskasz pełny przegląd wszystkich kar – także tych, które do tej pory nie były widoczne na Twoim koncie.
-
Łatwiej skontrolujesz, czy zalegasz z płatnościami i czy punkty karne zostały naliczone prawidłowo.
-
To również sposób na uniknięcie niespodzianek, np. mandatu, o którym nie wiedziałaś, a który mógłby wpłynąć na limit punktów.
Już wkrótce moduł Mandaty w mObywatelu zostanie rozszerzony o dane z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. To ważna zmiana dla wszystkich kierowców, która sprawi, że aplikacja stanie się kompletnym źródłem informacji o wykroczeniach drogowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.