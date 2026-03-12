Uważaj na to, jeśli masz pieniądze na koncie. Banki ostrzegają przed nowym sposobem oszustwa

Banki w Polsce wydają kolejne ostrzeżenia dla klientów. Oszuści coraz częściej stosują nową metodę wyłudzania pieniędzy, która zaczyna się od pozornie niewinnej wiadomości SMS lub telefonu. W wielu przypadkach przestępcy podszywają się pod pracowników banku i próbują przekonać ofiarę do pilnego działania.

Eksperci ostrzegają, że w ten sposób można stracić nawet wszystkie oszczędności z konta.

Na czym polega nowy sposób oszustwa
Schemat działania zwykle zaczyna się od wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego. Oszust informuje, że na koncie wykryto podejrzaną transakcję albo próbę włamania.

Rozmówca przedstawia się jako pracownik banku lub działu bezpieczeństwa. Następnie próbuje przekonać klienta, że musi szybko zabezpieczyć pieniądze.

W kolejnych krokach przestępca może poprosić o:

  • podanie kodu SMS z banku

  • zalogowanie się do fałszywej strony bankowości

  • wykonanie przelewu na tzw. konto techniczne

  • instalację aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu

W rzeczywistości takie działania pozwalają oszustom przejąć kontrolę nad kontem.

Fakty
Policja i instytucje finansowe od miesięcy alarmują o rosnącej liczbie cyberoszustw. W wielu przypadkach przestępcy wykorzystują presję czasu, strach i zaufanie do instytucji publicznych.

Oszuści często posługują się numerami telefonów, które wyglądają jak prawdziwe numery banków. Dzięki temu rozmowa wydaje się wiarygodna.

Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli ktoś dzwoni i podaje się za pracownika banku, zachowaj szczególną ostrożność. Prawdziwy pracownik instytucji finansowej nigdy nie poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego ani o wykonanie przelewu na inne konto.

Warto zapamiętać kilka podstawowych zasad:

  • nie podawaj nikomu kodów SMS z banku

  • nie instaluj aplikacji na polecenie osoby z telefonu

  • nie wykonuj przelewów pod presją rozmówcy

  • w razie wątpliwości zakończ rozmowę i samodzielnie zadzwoń na infolinię banku

Cyberoszustwa stają się coraz bardziej wyrafinowane, dlatego banki intensyfikują kampanie ostrzegawcze dla klientów. Jedna nieostrożna decyzja może kosztować utratę oszczędności.

Jeśli otrzymasz podejrzany telefon lub wiadomość, zachowaj spokój i dokładnie sprawdź sytuację. Czasami kilka minut namysłu może uchronić przed poważnymi stratami finansowymi.

