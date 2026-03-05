Uważaj na to na balkonie. Mandat 500 zł to dopiero początek problemów
Dla wielu mieszkańców bloków balkon jest miejscem odpoczynku, małym ogrodem lub przestrzenią do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Okazuje się jednak, że nie wszystko, co robimy na balkonie, jest dozwolone. W niektórych sytuacjach może to skończyć się mandatem, a nawet poważnym konfliktem z sąsiadami.
Niektóre zachowania mogą kosztować nawet kilkaset złotych, a w skrajnych przypadkach prowadzić do sprawy w sądzie.
Co może być niebezpieczne na balkonie
Jednym z najczęstszych problemów jest ustawianie ciężkich przedmiotów na zewnętrznej stronie balustrady. Donice z kwiatami czy dekoracje zawieszone od strony ulicy mogą spaść i stanowić zagrożenie dla przechodniów.
Jeśli takie przedmioty spadną lub zostaną uznane za potencjalnie niebezpieczne, właściciel mieszkania może otrzymać mandat do 500 zł.
Warto pamiętać, że wszystkie elementy znajdujące się na balkonie powinny być stabilnie ustawione i odpowiednio zabezpieczone przed wiatrem.
Podlewanie roślin też może skończyć się problemem
Podlewanie kwiatów na balkonie wydaje się zupełnie niewinne, jednak jeśli woda spływa na balkony sąsiadów lub elewację budynku, może to zostać uznane za naruszenie porządku.
W takich sytuacjach właściciel mieszkania może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli dochodzi do zniszczeń lub regularnego zalewania niższych kondygnacji.
Grillowanie na balkonie
Grill na balkonie to jeden z najczęstszych powodów sporów między mieszkańcami bloków. Choć przepisy nie wprowadzają jednoznacznego zakazu grillowania, w praktyce często bywa to problematyczne.
Rozpalanie grilla może zostać uznane za działanie stwarzające ryzyko pożaru. Dodatkowo dym i zapachy mogą przeszkadzać sąsiadom, co daje im podstawę do zgłoszenia sprawy.
W wielu spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych obowiązują także regulaminy, które wprost zabraniają grillowania na balkonach.
Czego jeszcze nie wolno robić
Na balkonie nie wolno również wykonywać czynności, które mogą być uciążliwe dla innych mieszkańców. Dotyczy to między innymi:
trzepania dywanów i obrusów nad balkonem
wyrzucania śmieci lub niedopałków papierosów
wylewania płynów na zewnątrz
głośnych imprez lub słuchania muzyki zakłócającej spokój sąsiadów
Takie zachowania mogą skutkować interwencją policji lub straży miejskiej.
Zachowanie na balkonie też ma znaczenie
Problemy mogą pojawić się także w przypadku zachowań uznawanych za nieobyczajne. Opalanie się nago lub w sposób widoczny z przestrzeni publicznej może zostać potraktowane jako wykroczenie.
W takiej sytuacji również grozi mandat.
Co to oznacza dla mieszkańców bloków
Balkon jest częścią mieszkania, ale jego użytkowanie nie może naruszać bezpieczeństwa ani komfortu innych mieszkańców budynku.
Dlatego przed ustawieniem ciężkich dekoracji, grillowaniem czy organizowaniem spotkań warto sprawdzić regulamin spółdzielni lub wspólnoty.
Choć balkon jest prywatną przestrzenią, obowiązują na nim określone zasady. Nieprzestrzeganie przepisów może skończyć się mandatem do 500 zł, a w niektórych przypadkach także poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego warto wiedzieć, czego nie wolno robić, aby uniknąć problemów z sąsiadami i służbami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.