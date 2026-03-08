Uważaj na wypłaty z bankomatów. Nowe ograniczenia już obowiązują, tej kwoty nie wypłacisz jednorazowo
Coraz więcej ograniczeń dotyczy obrotu gotówką w Europie, a część zmian zaczęła obowiązywać także w Polsce. Od 19 lutego wprowadzono nowe limity wypłat w części bankomatów, które szczególnie odczują użytkownicy popularnego systemu płatności BLIK. W praktyce oznacza to, że jednorazowo nie będzie już można wypłacić większych kwot przy użyciu kodu.
Zmiana dotyczy tysięcy urządzeń w całym kraju.
Nowy limit wypłaty BLIK
Operator bankomatów Euronet Polska poinformował o wprowadzeniu nowego ograniczenia. W jego urządzeniach obowiązuje teraz limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki wykonywanej kodem BLIK.
Limit dotyczy:
-
wszystkich bankomatów sieci Euronet
-
tzw. recyklerów, czyli urządzeń przyjmujących i wydających gotówkę
-
wypłat realizowanych kodem BLIK
Ograniczenie obowiązuje do odwołania.
W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś chce wypłacić większą kwotę przy użyciu BLIKA, będzie musiał wykonać kilka oddzielnych transakcji albo skorzystać z innego bankomatu.
Dlaczego wprowadzono ograniczenia
Jak tłumaczy operator bankomatów, powodem są koszty obsługi transakcji. Według Euronetu wypłaty gotówki realizowane kodem BLIK są obecnie rozliczane według stawek, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez operatorów urządzeń.
W efekcie utrzymywanie wysokich limitów wypłat przestało być opłacalne.
Spółka wskazuje również, że mimo zmian w opłatach wprowadzanych przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa, nadal nie pokrywają one w pełni kosztów funkcjonowania sieci bankomatów.
Nie wszędzie obowiązuje ograniczenie
Nowy limit nie dotyczy wszystkich bankomatów w Polsce. W wielu urządzeniach należących do banków nadal można wypłacać gotówkę na dotychczasowych zasadach.
Standardowe limity pozostają między innymi w bankomatach:
-
PKO Banku Polskiego
-
ING Banku Śląskiego
-
Santander Bank Polska
-
Banku Pekao
-
mBanku
-
BNP Paribas
-
Banku Millennium
-
Planet Cash
Według danych operatora systemu BLIK w Polsce działa ponad 13 tysięcy bankomatów, z czego ponad 8 tysięcy należy bezpośrednio do banków.
Trend odchodzenia od gotówki
Eksperci zwracają uwagę, że nowe ograniczenia wpisują się w szerszy trend obserwowany w całej Europie. Unia Europejska planuje wprowadzenie kolejnych regulacji dotyczących obrotu gotówkowego.
Od 2027 roku w państwach UE ma obowiązywać maksymalny limit płatności gotówką na poziomie 10 tys. euro. Kraje członkowskie będą mogły jednak ustalić niższe limity.
Już dziś w wielu państwach Europy duże wypłaty gotówki wymagają wcześniejszego zgłoszenia w banku lub przedstawienia dokumentów potwierdzających cel transakcji.
Co to oznacza dla klientów
Dla większości osób zmiana nie będzie bardzo odczuwalna, ponieważ dotyczy tylko wypłat BLIK w bankomatach jednej sieci. Jednak w praktyce może oznaczać więcej operacji przy większych wypłatach.
Eksperci podkreślają też, że rosnąca liczba ograniczeń pokazuje wyraźny kierunek zmian w finansach. System bankowy coraz bardziej przesuwa się w stronę płatności bezgotówkowych, a dostęp do gotówki może być stopniowo ograniczany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.