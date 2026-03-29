Uważaj od 20 maja. Nowe przepisy uderzą w właścicieli mieszkań, kary sięgną 50 tys. zł
Właściciele mieszkań w całej Polsce muszą przygotować się na poważne zmiany. Już w maju wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego, które mogą znacząco ograniczyć swobodę dysponowania własnym lokalem. W grę wchodzą także wysokie kary finansowe.
Koniec pełnej dowolności w wynajmie
Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych podejmuje działania, które mają ograniczyć wynajem krótkoterminowy. Powód jest prosty. Mieszkańcy skarżą się na hałas, częste zmiany lokatorów i zniszczenia części wspólnych budynków.
W odpowiedzi pojawiają się uchwały i regulaminy, które próbują narzucać właścicielom, co mogą robić ze swoim mieszkaniem. W niektórych inwestycjach takie ograniczenia wpisują już nawet deweloperzy na etapie sprzedaży lokali.
Nowe przepisy od 20 maja
Najważniejsza zmiana nadejdzie jednak wraz z nowymi regulacjami, które zaczną obowiązywać od 20 maja 2026 roku. Wprowadzają one obowiązek rejestracji mieszkań wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego.
Brak spełnienia tego obowiązku może oznaczać bardzo dotkliwe konsekwencje. Kary administracyjne mogą sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych.
To oznacza, że wynajem na doby bez formalności stanie się ryzykowny jak nigdy wcześniej.
Spór o prawa właścicieli
Nowe regulacje i działania wspólnot wywołują duże kontrowersje. Z jednej strony mieszkańcy chcą spokoju i bezpieczeństwa w swoich budynkach. Z drugiej strony właściciele lokali wskazują na ograniczanie prawa własności i możliwości zarabiania.
Prawnicy podkreślają, że wspólnoty mają prawo regulować korzystanie z części wspólnych, ale ingerowanie w sposób użytkowania prywatnych mieszkań budzi poważne wątpliwości.
Sytuacja jest więc niejednoznaczna i może prowadzić do sporów sądowych.
Turystyka może odczuć skutki
Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że najem krótkoterminowy jest ważnym elementem rynku turystycznego. Ograniczenia mogą wpłynąć na dostępność noclegów i atrakcyjność wielu miast.
Z drugiej strony coraz więcej osób oczekuje większego porządku i kontroli nad tym, kto korzysta z mieszkań w ich budynku.
Opinia redakcji. Co o tym sądzimy i jakie mamy dla Was rady?
Jeśli wynajmujesz mieszkanie krótkoterminowo lub planujesz to robić, musisz zachować szczególną ostrożność.
Warto pamiętać:
od 20 maja obowiązuje rejestracja najmu krótkoterminowego
za brak formalności grozi kara nawet 50 tys. zł
wspólnoty mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia
kontrole mogą się nasilić
To moment, w którym warto dokładnie sprawdzić przepisy i dostosować się do nowych zasad.
Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w nową fazę. Więcej regulacji, większa kontrola i wysokie kary to rzeczywistość, która zacznie obowiązywać już za chwilę.
Dla właścicieli mieszkań oznacza to jedno. Koniec pełnej swobody i konieczność dostosowania się do nowych realiów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.