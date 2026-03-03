Uważaj od 3 marca. Za to stracisz prawo jazdy
Od 3 marca 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach drogowych. Nowe regulacje oznaczają surowsze konsekwencje dla kierowców, w tym rozszerzenie przypadków, w których policja zatrzyma prawo jazdy na trzy miesiące.
Prawo jazdy stracisz także poza obszarem zabudowanym
Do tej pory utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h dotyczyła głównie terenu zabudowanego. Teraz przepisy obejmą również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza miastem.
W praktyce oznacza to, że jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na zwykłej drodze krajowej lub wojewódzkiej, może stracić dokument na trzy miesiące.
Na autostradach i drogach ekspresowych nadal grożą mandaty i punkty karne, ale bez automatycznego zatrzymania prawa jazdy w tym trybie.
Koniec z driftingiem i jazdą na jednym kole
Kolejna zmiana zacznie obowiązywać od 30 marca 2026 roku. Policja będzie mogła zatrzymać prawo jazdy także za celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg oraz jazdę motocyklem na jednym kole.
Za takie zachowanie przewidziano co najmniej 1500 zł grzywny oraz 10 punktów karnych.
Prawo jazdy dla 17 latków
Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. Kurs będzie można rozpocząć trzy miesiące wcześniej.
Młody kierowca przez pierwsze sześć miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat, będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie w obecności opiekuna.
Opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać prawo jazdy od minimum pięciu lat, nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów w ostatnich pięciu latach oraz być trzeźwy.
Nowe uprawnienia dla policji
Funkcjonariusze zyskają możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości nie tylko młodego kierowcy, ale również osoby towarzyszącej.
Warto pamiętać, że prawo jazdy wydane 17 latkowi będzie ważne wyłącznie na terytorium Polski.
Zmiany dla użytkowników hulajnóg
Od 3 marca wzrośnie minimalny wiek uprawniający do jazdy hulajnogą elektryczną z 10 do 13 lat. Wyjątek dotyczy dzieci poruszających się w strefie zamieszkania pod opieką rodziców.
Dodatkowo od czerwca osoby do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kasku.
Szybciej pojadą ciągniki rolnicze
Nowelizacja przepisów przewiduje również podniesienie maksymalnej prędkości dla ciągników rolniczych z 30 do 40 km/h. Ma to usprawnić ruch na drogach lokalnych.
Co to oznacza dla Ciebie
Od 3 marca kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność także poza terenem zabudowanym. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej może zakończyć się utratą prawa jazdy.
Zmiany obejmują również młodych kierowców i użytkowników hulajnóg. Warto zapoznać się z nowymi zasadami, by uniknąć kosztownych konsekwencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.