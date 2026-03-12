Uważaj przy bankomacie. Bank ostrzega: jeśli zauważysz to urządzenie, natychmiast przerwij wypłatę
Wypłacanie pieniędzy z bankomatu dla wielu Polaków wciąż jest codzienną czynnością. Mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych tysiące osób regularnie korzysta z gotówki. Banki ostrzegają jednak, że przy bankomatach coraz częściej pojawiają się nowe metody oszustw.
Eksperci podkreślają, że w niektórych sytuacjach najlepiej natychmiast przerwać transakcję i odejść od urządzenia.
Bankomaty nadal bardzo popularne w Polsce
Choć płatności kartą czy telefonem stają się coraz powszechniejsze, bankomaty nadal odgrywają ważną rolę w systemie finansowym. Według danych Narodowego Banku Polskiego pod koniec 2024 roku w Polsce działało ponad 20 tysięcy takich urządzeń.
W pierwszych miesiącach 2025 roku liczba ta była bardzo podobna. Niewielkie zmiany wynikają głównie z tego, że operatorzy likwidują mniej używane bankomaty w małych miejscowościach lub sezonowych lokalizacjach.
Dla wielu osób oznacza to konieczność korzystania z urządzeń ustawionych w bardziej zatłoczonych miejscach, takich jak galerie handlowe czy centra miast.
Na co zwrócić uwagę przed wypłatą pieniędzy
Eksperci przypominają, że zanim włożymy kartę do bankomatu, warto dokładnie przyjrzeć się urządzeniu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku maszyn stojących w ciemnych lub słabo uczęszczanych miejscach.
Najbezpieczniejsze są bankomaty znajdujące się wewnątrz oddziałów banków lub w dobrze oświetlonych przestrzeniach publicznych.
Ważne jest również sprawdzenie, czy urządzenie nie ma podejrzanych elementów.
Niebezpieczny sposób kradzieży danych
Jedną z metod wykorzystywanych przez przestępców jest tzw. skimming. Polega on na montowaniu specjalnych nakładek na szczelinę na kartę lub klawiaturę bankomatu.
Takie urządzenia mogą kopiować dane zapisane na karcie oraz przechwytywać kod PIN. Często towarzyszą im ukryte kamery, które nagrywają moment wpisywania kodu.
W ten sposób złodzieje mogą stworzyć kopię karty i wypłacić pieniądze z konta ofiary.
Inna metoda stosowana przez przestępców
Innym znanym sposobem jest tzw. cash trapping. W tym przypadku przestępcy montują w bankomacie specjalną blokadę przy podajniku banknotów.
Maszyna realizuje transakcję, ale pieniądze nie wysuwają się na zewnątrz. Klient często zakłada wtedy, że urządzenie się zepsuło i odchodzi, aby zgłosić problem.
W tym momencie złodziej może podejść do bankomatu i zabrać zablokowane banknoty.
Bank PKO BP apeluje o ostrożność
Eksperci z PKO Banku Polskiego ostrzegają, że każda nietypowa sytuacja przy bankomacie powinna wzbudzić czujność.
Jeśli klawiatura wydaje się grubsza niż zwykle, klawisze działają inaczej niż zazwyczaj lub przy szczelinie na kartę widać ślady kleju czy dodatkowe elementy plastiku, najlepiej natychmiast zrezygnować z wypłaty.
Bank przypomina także o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa. Podczas wpisywania kodu PIN należy zawsze zasłaniać klawiaturę dłonią, aby nikt nie mógł zobaczyć wprowadzanego kodu.
Jeśli bankomat wygląda podejrzanie lub coś w jego działaniu wzbudza wątpliwości, najlepiej natychmiast przerwać operację i odejść od urządzenia.
Eksperci podkreślają, że ostrożność podczas korzystania z bankomatów może uchronić przed utratą pieniędzy i poważnymi problemami finansowymi
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.