Uważaj przy bankomacie. PKO BP ostrzega przed metodą, przez którą można stracić pieniądze
Wypłata gotówki z bankomatu wydaje się jedną z najprostszych czynności finansowych. Wkładamy kartę, wpisujemy PIN i po chwili odbieramy pieniądze. Bank PKO BP przypomina jednak, że właśnie ta rutyna jest często wykorzystywana przez przestępców.
Bank ostrzega klientów przed metodą skimmingu, czyli nielegalnym kopiowaniem danych z kart płatniczych w bankomatach. Na pierwszy rzut oka urządzenie może wyglądać zupełnie normalnie, ale w rzeczywistości może być zmodyfikowane.
Na czym polega skimming
Skimming to jedna z najczęściej stosowanych metod kradzieży danych z kart bankowych. Przestępcy instalują na bankomacie dodatkowe elementy, które przechwytują informacje zapisane na pasku magnetycznym karty.
Jeśli jednocześnie uda im się poznać PIN użytkownika, mogą później wykorzystać skopiowane dane do wypłaty pieniędzy lub wykonywania innych transakcji.
Dlatego bank przypomina, że warto dokładnie przyjrzeć się bankomatowi jeszcze przed włożeniem karty.
Te elementy powinny wzbudzić czujność
PKO BP wskazuje kilka sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o manipulacji przy urządzeniu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelinę czytnika kart. Oszuści często montują tam dodatkową nakładkę, która wygląda jak część bankomatu, ale w rzeczywistości służy do kopiowania danych z kart.
Kolejnym elementem jest klawiatura. Jeśli wydaje się grubsza niż zwykle, odstaje lub wygląda na nakładaną, może to oznaczać, że ktoś zamontował na niej urządzenie rejestrujące wpisywany kod PIN.
Przestępcy stosują także mikrokamery. Mogą być ukryte nad klawiaturą, w obudowie bankomatu albo w jego bezpośrednim otoczeniu, aby nagrywać ruch dłoni podczas wpisywania PIN-u.
Jak zmniejszyć ryzyko kradzieży pieniędzy
Eksperci banku radzą, aby przed każdą wypłatą poświęcić chwilę na sprawdzenie urządzenia. Jeśli jakikolwiek element bankomatu wygląda podejrzanie lub jest luźny, lepiej zrezygnować z transakcji i skorzystać z innego urządzenia.
Podczas wpisywania kodu PIN zawsze warto zasłaniać klawiaturę dłonią. Nawet niewielka kamera może zarejestrować układ cyfr, jeśli klawiatura pozostaje odsłonięta.
Bezpieczniej jest również korzystać z bankomatów znajdujących się w dobrze oświetlonych miejscach, na przykład w oddziałach banków lub centrach handlowych.
Co to oznacza dla klientów banków
Banki podkreślają, że większość bankomatów jest odpowiednio zabezpieczona, jednak przestępcy stale szukają nowych sposobów na wyłudzanie danych finansowych.
Dlatego ważne jest także regularne sprawdzanie historii transakcji na koncie. Jeśli pojawi się operacja, której nie wykonaliśmy, należy natychmiast skontaktować się z bankiem i zastrzec kartę.
PKO BP przypomina, że bankomat tylko z pozoru może wydawać się bezpieczny. Nakładki na czytnik kart, fałszywe klawiatury czy ukryte kamery to metody, które wciąż są wykorzystywane przez oszustów.
Chwila uwagi przed wypłatą pieniędzy oraz zasłanianie klawiatury podczas wpisywania PIN-u mogą znacząco zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy z konta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.