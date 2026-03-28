Uważaj przy rozliczeniu PIT. Ten popularny wydatek może odebrać ci tysiące złotych ulgi
Wielu Polaków może wpaść w poważną pułapkę podczas rozliczania podatku. Chodzi o wydatek, który wydaje się oczywisty do odliczenia, ale fiskus mówi jasno. nie masz do tego prawa. Błąd może kosztować naprawdę dużo. Klimatyzacja nie daje ulgi. nawet jeśli ogrzewa dom.
Coraz więcej osób inwestuje w klimatyzację, traktując ją nie tylko jako sposób na chłodzenie, ale też dodatkowe źródło ciepła. Wiele urządzeń ma funkcję grzania, co sugeruje, że powinny kwalifikować się do ulgi termomodernizacyjnej.
Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej.
Z najnowszych interpretacji wynika jasno. klimatyzacji nie można odliczyć w PIT w ramach tej ulgi, nawet jeśli działa jak pompa ciepła.
Fiskus zmienił podejście
Jeszcze niedawno sytuacja była mniej jednoznaczna, ale obecnie stanowisko urzędów skarbowych jest spójne.
W samym marcu wydano kilka interpretacji, które potwierdzają jedną zasadę. klimatyzacja nie znajduje się w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną.
A to oznacza, że:
nie można jej uwzględnić w rozliczeniu
nie ma znaczenia funkcja grzania
nie liczy się sposób użytkowania
Liczy się wyłącznie to, czy dany wydatek znajduje się na oficjalnej liście.
Czym jest ulga termomodernizacyjna
To jedna z najpopularniejszych ulg w PIT. Pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odliczyć nawet 53 tysiące złotych od dochodu.
W przypadku małżeństw limit może wynieść nawet 106 tysięcy złotych.
Ulga obejmuje między innymi:
ocieplenie budynku
wymianę źródła ciepła
instalację fotowoltaiki
montaż pompy ciepła
Klimatyzacja nie znajduje się w tym zestawieniu.
Jest jeden wyjątek
Istnieje jednak sytuacja, w której taki wydatek można rozliczyć.
Chodzi o ulgę rehabilitacyjną. Jeśli klimatyzacja jest niezbędna ze względów zdrowotnych, na przykład dla osoby z niepełnosprawnością, może zostać uznana za koszt ułatwiający codzienne funkcjonowanie.
To jednak rozwiązanie dostępne tylko dla określonej grupy osób i wymaga spełnienia konkretnych warunków.
Redakcja Warszawy w Pigułce sprawdziła: Jeśli planujesz rozliczenie PIT, warto dokładnie sprawdzić, co faktycznie możesz odliczyć. Wpisanie klimatyzacji do ulgi termomodernizacyjnej może skończyć się koniecznością korekty lub problemami z urzędem skarbowym.
