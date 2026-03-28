Uważaj przy wpłacie gotówki. Bank patrzy, a skarbówka może dostać sygnał szybciej, niż myślisz

28 marca 2026 15:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wpłacasz pieniądze do wpłatomatu i myślisz, że to zwykła operacja? W wielu przypadkach tak jest, ale przy większych kwotach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Bank nie tylko analizuje takie transakcje, ale może też przekazać informacje dalej. A to oznacza, że sprawą może zainteresować się skarbówka.

Duże wpłaty automatycznie pod lupą

Wpłatomaty przyjmują nawet bardzo wysokie kwoty, ale to nie znaczy, że przechodzą one bez echa. Banki mają obowiązek monitorować operacje klientów i reagować na te, które mogą budzić wątpliwości.

Kluczowa granica to równowartość 15 tysięcy euro, czyli około 60 tysięcy złotych.

Po jej przekroczeniu:
bank musi zgłosić transakcję do odpowiednich instytucji
informacja trafia do systemów nadzoru finansowego
dane są analizowane pod kątem bezpieczeństwa

To obowiązek wynikający z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nie tylko duże kwoty są sprawdzane

Wbrew pozorom, nie trzeba wpłacać dziesiątek tysięcy złotych, żeby zwrócić uwagę banku.

Pod kontrolę mogą trafić także:
częste wpłaty mniejszych kwot
nagłe zmiany w zachowaniu klienta
transakcje, które nie pasują do wcześniejszej aktywności

Jeśli ktoś wcześniej rzadko korzystał z wpłatomatu, a nagle zaczyna regularnie wpłacać większe sumy, systemy bankowe mogą to wychwycić.

Bank może działać nawet bez obowiązku

W przypadku kwot niższych niż ustawowy próg decyzja należy do banku. Jeśli operacja wzbudzi podejrzenia, instytucja finansowa może przekazać informacje dalej.

Możliwe scenariusze:
zgłoszenie do odpowiednich służb
czasowe wstrzymanie środków
prośba o wyjaśnienia od klienta

Wszystko zależy od kontekstu i oceny ryzyka.

Nie tylko wpłaty. przelewy też są analizowane

Kontrola obejmuje nie tylko gotówkę. Pod lupą mogą znaleźć się również przelewy, szczególnie jeśli:

są wysokie
powtarzają się regularnie
pochodzą od wielu różnych nadawców
mają nietypowe opisy

Takie sytuacje mogą sugerować działalność, która wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Co to oznacza dla ciebie

Dla większości osób nie oznacza to problemów, o ile operacje są zgodne z prawem i mają jasne źródło.

Warto jednak pamiętać:
duże wpłaty nie są anonimowe
bank analizuje zachowanie klientów
skarbówka może otrzymać informacje o transakcjach

Jeśli planujesz wpłatę większej sumy, dobrze mieć przygotowane wyjaśnienie jej pochodzenia.

