Uważaj przy wpłacie gotówki. Bank patrzy, a skarbówka może dostać sygnał szybciej, niż myślisz
Wpłacasz pieniądze do wpłatomatu i myślisz, że to zwykła operacja? W wielu przypadkach tak jest, ale przy większych kwotach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Bank nie tylko analizuje takie transakcje, ale może też przekazać informacje dalej. A to oznacza, że sprawą może zainteresować się skarbówka.
Duże wpłaty automatycznie pod lupą
Wpłatomaty przyjmują nawet bardzo wysokie kwoty, ale to nie znaczy, że przechodzą one bez echa. Banki mają obowiązek monitorować operacje klientów i reagować na te, które mogą budzić wątpliwości.
Kluczowa granica to równowartość 15 tysięcy euro, czyli około 60 tysięcy złotych.
Po jej przekroczeniu:
bank musi zgłosić transakcję do odpowiednich instytucji
informacja trafia do systemów nadzoru finansowego
dane są analizowane pod kątem bezpieczeństwa
To obowiązek wynikający z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Nie tylko duże kwoty są sprawdzane
Wbrew pozorom, nie trzeba wpłacać dziesiątek tysięcy złotych, żeby zwrócić uwagę banku.
Pod kontrolę mogą trafić także:
częste wpłaty mniejszych kwot
nagłe zmiany w zachowaniu klienta
transakcje, które nie pasują do wcześniejszej aktywności
Jeśli ktoś wcześniej rzadko korzystał z wpłatomatu, a nagle zaczyna regularnie wpłacać większe sumy, systemy bankowe mogą to wychwycić.
Bank może działać nawet bez obowiązku
W przypadku kwot niższych niż ustawowy próg decyzja należy do banku. Jeśli operacja wzbudzi podejrzenia, instytucja finansowa może przekazać informacje dalej.
Możliwe scenariusze:
zgłoszenie do odpowiednich służb
czasowe wstrzymanie środków
prośba o wyjaśnienia od klienta
Wszystko zależy od kontekstu i oceny ryzyka.
Nie tylko wpłaty. przelewy też są analizowane
Kontrola obejmuje nie tylko gotówkę. Pod lupą mogą znaleźć się również przelewy, szczególnie jeśli:
są wysokie
powtarzają się regularnie
pochodzą od wielu różnych nadawców
mają nietypowe opisy
Takie sytuacje mogą sugerować działalność, która wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Co to oznacza dla ciebie
Dla większości osób nie oznacza to problemów, o ile operacje są zgodne z prawem i mają jasne źródło.
Warto jednak pamiętać:
duże wpłaty nie są anonimowe
bank analizuje zachowanie klientów
skarbówka może otrzymać informacje o transakcjach
Jeśli planujesz wpłatę większej sumy, dobrze mieć przygotowane wyjaśnienie jej pochodzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.