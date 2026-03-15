Uważaj przy wypłacie pieniędzy. Nowe ograniczenia w bankomatach już obowiązują
Dostęp do gotówki w Polsce wciąż jest szeroki, ale pojawiają się kolejne ograniczenia dotyczące sposobu wypłacania pieniędzy. Część zmian zaczęła obowiązywać już w lutym, a kolejne regulacje planowane są na następne lata w całej Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że nie każdą kwotę będzie można wypłacić w taki sam sposób jak dotychczas.
Zmiana w bankomatach. Nowy limit przy wypłacie BLIK
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wypłat gotówki kodem BLIK w bankomatach sieci Euronet. Od 19 lutego wprowadzono limit jednorazowej wypłaty w wysokości 200 zł.
Ograniczenie dotyczy wszystkich wypłat realizowanych w bankomatach i recyklerach należących do tej sieci. Limit obowiązuje do odwołania i oznacza, że osoby korzystające z tej formy wypłaty muszą wykonywać więcej operacji, jeśli chcą pobrać większą kwotę.
Operator tłumaczy, że zmiana jest związana z kosztami obsługi takich transakcji. Według spółki opłaty pobierane przez system BLIK nie pokrywają kosztów utrzymania infrastruktury bankomatowej.
W wielu bankomatach wypłaty nadal bez zmian
Warto jednak podkreślić, że nowe ograniczenie nie obejmuje wszystkich bankomatów w Polsce. Użytkownicy BLIKA nadal mogą korzystać z wielu urządzeń należących do największych banków.
Do sieci, w których obowiązują standardowe limity wypłat, należą między innymi bankomaty:
PKO Bank Polski
Santander Bank Polska
ING Bank Śląski
mBank
Bank Pekao
BNP Paribas
Millennium
Planet Cash
Grupa SGB i BPS
W tych urządzeniach klienci mogą wypłacać gotówkę na dotychczasowych zasadach, zgodnie z limitami ustalonymi przez bank.
UE planuje kolejne ograniczenia
Zmiany w bankomatach wpisują się w szerszy trend ograniczania obrotu gotówką w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami, które mają obowiązywać od 2027 roku, państwa członkowskie będą musiały wprowadzić maksymalny limit płatności gotówkowych.
Limit ma wynosić 10 tysięcy euro. Kraje będą jednak mogły wprowadzić niższe progi, jeśli uznają to za konieczne.
Celem nowych regulacji jest walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Unijne instytucje chcą w ten sposób ograniczyć duże przepływy gotówkowe o nieznanym pochodzeniu.
Już dziś banki monitorują duże transakcje
W praktyce kontrola dużych przepływów gotówki funkcjonuje już teraz. Banki mają obowiązek zgłaszać transakcje przekraczające równowartość 15 tysięcy euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Takie mechanizmy mają pomóc w wykrywaniu nielegalnych operacji finansowych i ograniczaniu szarej strefy.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla większości osób codzienne korzystanie z gotówki nie powinno się znacząco zmienić. Nadal można wypłacać pieniądze z bankomatów i płacić nimi w sklepach.
Zmiany pokazują jednak wyraźny kierunek, w którym zmierza system finansowy. W wielu krajach Europy rośnie liczba ograniczeń dotyczących gotówki, a płatności elektroniczne stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki.
