Uważaj w swoim bloku. Jedna pomyłka sąsiada może podnieść Twój czynsz nawet kilkukrotnie
Coraz więcej mieszkańców bloków w Polsce przeżywa niemiłe zaskoczenie, gdy do skrzynki trafia pismo o nagłej podwyżce opłat. Powód bywa zaskakujący: niewłaściwa segregacja odpadów. Wystarczy, że ktoś w budynku wyrzuca śmieci niezgodnie z zasadami, a finansowe konsekwencje mogą odczuć wszyscy mieszkańcy klatki lub całego osiedla.
To efekt przepisów, które w praktyce wprowadzają mechanizm odpowiedzialności zbiorowej.
Kontrola śmieci może skończyć się karą
Firmy odbierające odpady mają obowiązek sprawdzać, czy mieszkańcy prawidłowo segregują śmieci. Nie chodzi o szczegółowe przeszukiwanie kontenerów. Często wystarczy szybka kontrola zawartości pojemnika.
Jeśli w koszu na papier znajdą się plastikowe butelki albo w pojemniku na szkło wylądują odpady zmieszane, firma może zgłosić naruszenie.
Wtedy uruchamiana jest procedura:
pojemnik zostaje oznaczony informacją o złej segregacji
sporządzany jest protokół i dokumentacja fotograficzna
informacja trafia do urzędu miasta lub gminy
To właśnie samorząd podejmuje decyzję o nałożeniu wyższej opłaty za wywóz odpadów.
Opłata może być nawet cztery razy wyższa
Przepisy pozwalają gminie znacząco podnieść opłatę za śmieci, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.
W wielu miastach oznacza to ogromny wzrost rachunków. Opłata podwyższona może wynosić od dwóch do nawet czterech razy więcej niż standardowa stawka.
Przykład wygląda bardzo prosto:
normalna opłata za osobę: 30 zł miesięcznie
kara w wysokości trzykrotności: 90 zł miesięcznie
W czteroosobowej rodzinie rachunek może więc wzrosnąć z 120 zł do 360 zł za jeden miesiąc.
Dlaczego płacą wszyscy mieszkańcy
Największe emocje budzi fakt, że karę ponoszą wszyscy mieszkańcy, nawet jeśli sami segregują odpady prawidłowo.
Dzieje się tak dlatego, że w przypadku bloków stroną dla urzędu nie jest pojedynczy lokator, lecz zarządca nieruchomości. Może to być spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota.
To właśnie na ten podmiot nakładana jest kara administracyjna. Jeśli nie da się ustalić konkretnej osoby odpowiedzialnej za złą segregację, koszt zostaje rozdzielony pomiędzy wszystkich mieszkańców korzystających z danego śmietnika.
W efekcie rachunek trafia do czynszu.
Spółdzielnie szukają sposobów na walkę z problemem
W wielu miastach zarządcy próbują ograniczyć skalę problemu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest montowanie kamer przy altanach śmietnikowych.
Jeśli monitoring zarejestruje osobę wyrzucającą odpady niezgodnie z zasadami, spółdzielnia może obciążyć ją kosztami kary.
Coraz częściej pojawiają się także inne rozwiązania:
zamykane altany śmietnikowe dostępne tylko dla mieszkańców
systemy identyfikacji mieszkań przy wyrzucaniu odpadów
kontrola i edukacja mieszkańców dotycząca zasad segregacji
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli w Twoim bloku pojawia się problem z segregacją odpadów, nie warto go ignorować. W świetle obecnych przepisów konsekwencje finansowe mogą dotknąć wszystkich lokatorów.
Dlatego administracje coraz częściej apelują do mieszkańców o zgłaszanie problemów i dbanie o prawidłową segregację.
Jedna osoba wyrzucająca śmieci nie tam, gdzie trzeba, może sprawić, że cały blok zapłaci znacznie wyższy rachunek za odpady.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.