Uważaj w weekend! Banki wyłączą część usług. Klienci mogą mieć problem z przelewami i logowaniem
Najbliższy weekend może przynieść spore zaskoczenie dla klientów dwóch dużych banków. PKO Bank Polski i ING Bank Śląski zapowiedziały prace techniczne, które ograniczą dostęp do kluczowych usług. W praktyce oznacza to utrudnienia w płatnościach, logowaniu i korzystaniu z części systemów.
PKO BP: pół dnia bez dostępu do wielu funkcji
Największe ograniczenia zaplanował PKO Bank Polski. Prace odbędą się w niedzielę, 22 marca, od północy do godziny 12:00.
W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z serwisów iPKO oraz iPKO biznes, zarówno przez internet, jak i telefon. Niedostępne będą także usługi Inteligo oraz aplikacja PKO Junior.
Ograniczenia obejmą również popularną aplikację IKO. Będzie można z niej korzystać tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Użytkownicy wypłacą pieniądze z bankomatu i zapłacą BLIKIEM, ale pozostałe funkcje przestaną działać.
Nie będzie też możliwości zapłaty online przez „Płacę z iPKO”, nie zadziała otwarta bankowość ani Allegro Klik.
Karty zadziałają, ale z ograniczeniami
Bank uspokaja, że płatności kartą w sklepach i bankomatach będą możliwe. Jednak w internecie pojawi się dodatkowe ograniczenie.
Autoryzacja transakcji kartą (3D-Secure 2) będzie dostępna tylko przez kod SMS i PIN. To może wydłużyć płatności lub utrudnić ich realizację.
ING: problemy z Profilem Zaufanym i usługami państwowymi
Utrudnienia zapowiada także ING Bank Śląski. W tym przypadku prace rozpoczną się w sobotę, 21 marca, o godzinie 22:00 i potrwają do niedzieli do godziny 3:00.
Największe problemy mogą dotyczyć Profilu Zaufanego. Klienci mogą mieć trudności z jego zakładaniem i używaniem.
To oznacza także ograniczony dostęp do usług publicznych, takich jak systemy administracji państwowej czy podpisywanie dokumentów online.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planujesz przelew, zakupy online albo sprawy urzędowe, lepiej nie odkładaj ich na weekend. W wielu przypadkach możesz po prostu nie mieć dostępu do potrzebnych funkcji.
Najbezpieczniej jest załatwić wszystko wcześniej. W przeciwnym razie możesz trafić na moment, w którym bankowość cyfrowa po prostu przestanie działać.
