Uważajcie na swoje dzieci w toaletach publicznych. Policja zatrzymała 32 latka w supermarkecie
Do bardzo niepokojącego zdarzenia doszło w jednym z supermarketów na terenie Krapkowic. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o poważne naruszenie prywatności seksualnej małoletnich. Sprawa jest przestrogą dla wszystkich rodziców i opiekunów.
Policjanci Policja Krapkowice zatrzymali mężczyznę podejrzanego o naruszenie intymności seksualnej małoletnich dzieci, a także posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich ‼️
32-latek zamkną się w jednej z damskich toalet w supermarkecie i nagrywał oraz robił… pic.twitter.com/5tT8fBRahP
Co wydarzyło się w supermarkecie
Jak poinformowała opolska policja, 32 letni mężczyzna zamknął się w jednej z damskich toalet w sklepie i nagrywał oraz fotografował dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które korzystały z sąsiednich kabin. Zdarzenie zostało zauważone przez policjanta będącego po służbie, który przebywał w sklepie prywatnie.
Dzięki jego reakcji oraz pomocy jednego ze świadków mężczyzna został ujęty jeszcze na miejscu i przekazany patrolowi. Policja zabezpieczyła dowody, a podejrzany trafił do dalszych czynności procesowych.
Jakie zarzuty usłyszał zatrzymany
Mężczyzna jest podejrzany o naruszenie intymności seksualnej małoletnich oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Sprawą zajmują się śledczy, którzy badają pełny zakres działań podejrzanego oraz sprawdzają, czy nie doszło do podobnych zdarzeń wcześniej.
Policja apeluje o czujność
Funkcjonariusze podkreślają, że kluczowe znaczenie miała szybka reakcja osoby postronnej. Policja apeluje, by nie ignorować niepokojących zachowań w miejscach publicznych, szczególnie tam, gdzie przebywają dzieci.
W takich sytuacjach wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112. Zgłoszenie może zapobiec tragedii i ochronić najmłodszych.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla rodziców i opiekunów to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Nawet w pozornie bezpiecznych miejscach, takich jak sklepy czy galerie handlowe, warto zachować czujność. Dzieci korzystające z publicznych toalet powinny być pod opieką dorosłych, zwłaszcza w przypadku młodszych użytkowników.
Warto także rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie i uczyć je, by informowały dorosłych o każdym niepokojącym zachowaniu lub sytuacji.
Zatrzymanie 32 latka w supermarkecie w Krapkowicach pokazuje, jak ważna jest reakcja otoczenia i czujność dorosłych. Policja przypomina, że ochrona dzieci to wspólna odpowiedzialność. Każde zgłoszenie ma znaczenie i może realnie zapobiec krzywdzie.
