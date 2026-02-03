Uważajcie na swoje dzieci w toaletach publicznych. Policja zatrzymała 32 latka w supermarkecie

3 lutego 2026 16:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do bardzo niepokojącego zdarzenia doszło w jednym z supermarketów na terenie Krapkowic. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o poważne naruszenie prywatności seksualnej małoletnich. Sprawa jest przestrogą dla wszystkich rodziców i opiekunów.

Co wydarzyło się w supermarkecie
Jak poinformowała opolska policja, 32 letni mężczyzna zamknął się w jednej z damskich toalet w sklepie i nagrywał oraz fotografował dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które korzystały z sąsiednich kabin. Zdarzenie zostało zauważone przez policjanta będącego po służbie, który przebywał w sklepie prywatnie.

Dzięki jego reakcji oraz pomocy jednego ze świadków mężczyzna został ujęty jeszcze na miejscu i przekazany patrolowi. Policja zabezpieczyła dowody, a podejrzany trafił do dalszych czynności procesowych.

Jakie zarzuty usłyszał zatrzymany
Mężczyzna jest podejrzany o naruszenie intymności seksualnej małoletnich oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajmują się śledczy, którzy badają pełny zakres działań podejrzanego oraz sprawdzają, czy nie doszło do podobnych zdarzeń wcześniej.

Policja apeluje o czujność
Funkcjonariusze podkreślają, że kluczowe znaczenie miała szybka reakcja osoby postronnej. Policja apeluje, by nie ignorować niepokojących zachowań w miejscach publicznych, szczególnie tam, gdzie przebywają dzieci.

W takich sytuacjach wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112. Zgłoszenie może zapobiec tragedii i ochronić najmłodszych.

Co to oznacza dla czytelnika
Dla rodziców i opiekunów to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Nawet w pozornie bezpiecznych miejscach, takich jak sklepy czy galerie handlowe, warto zachować czujność. Dzieci korzystające z publicznych toalet powinny być pod opieką dorosłych, zwłaszcza w przypadku młodszych użytkowników.

Warto także rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie i uczyć je, by informowały dorosłych o każdym niepokojącym zachowaniu lub sytuacji.

Zatrzymanie 32 latka w supermarkecie w Krapkowicach pokazuje, jak ważna jest reakcja otoczenia i czujność dorosłych. Policja przypomina, że ochrona dzieci to wspólna odpowiedzialność. Każde zgłoszenie ma znaczenie i może realnie zapobiec krzywdzie.

