W Action wyprzedają ten hit za grosze. Polacy wykupują go na potęgę. Zostało tylko kilka dni

Polacy rzucili się na najnowszy hit z sieci Action. Sklep wyprzedaje koc elektryczny marki Carmen za jedyne 64,95 zł, a chętnych nie brakuje. Produkt idealny na chłodne jesienne i zimowe wieczory błyskawicznie znika z półek. Klienci mają czas tylko do wtorku, by skorzystać z promocji – później może być już za późno.
W Action szał zakupów! Polacy ruszyli po jesienno-zimowy hit, który sprzedaje się za grosze
W popularnej sieci Action trwa prawdziwe oblężenie. Wszystko przez wyjątkowy produkt, który błyskawicznie znika z półek – koc elektryczny marki Carmen, sprzedawany w promocyjnej cenie 64,95 zł. Klienci mają czas tylko do wtorku, a zainteresowanie jest tak duże, że w niektórych sklepach towar już się skończył.
Koc, który podbił serca Polaków
Gdy temperatury za oknem spadają, Polacy szukają sposobów na tanie ogrzanie mieszkania. Rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie sprawiają, że tradycyjne grzejniki elektryczne stają się luksusem. Dlatego ciepły koc elektryczny z Action stał się hitem — pozwala zachować komfort cieplny, a jednocześnie zużywa niewiele energii.
Standardowy koc tego typu pobiera zaledwie 100 watów mocy, co oznacza, że godzina jego pracy kosztuje około 12 groszy. Nawet przy codziennym użyciu przez kilka godzin, miesięczny koszt ogrzewania ciepłym kocem nie przekroczy 15 zł. To ogromna różnica w porównaniu do klasycznych „farelek” i grzejników olejowych, które potrafią podnieść rachunki o setki złotych.
Tanie ciepło i zdrowy sen
Poza oczywistym komfortem cieplnym, elektryczne koce mają też zalety zdrowotne. Ciepło rozluźnia mięśnie, łagodzi bóle reumatyczne, poprawia krążenie i pomaga zasnąć w chłodne wieczory. Dlatego wiele osób traktuje je nie tylko jako gadżet, ale wręcz inwestycję w zdrowie i samopoczucie.
Produkty marki Carmen spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa — posiadają zabezpieczenia przed przegrzaniem i automatyczne wyłączniki czasowe. To oznacza, że można z nich korzystać bez obaw o ryzyko pożaru czy awarii.
Nie każdy może z niego korzystać
Eksperci ostrzegają jednak, że osoby z chorobami krążenia, diabetycy i kobiety w ciąży powinny stosować koc elektryczny z ostrożnością. W przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem.
Oferta obowiązuje tylko do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Klienci, którzy chcą skorzystać z okazji, powinni się pospieszyć – jak donoszą użytkownicy w sieci, w wielu sklepach Action koców już brakuje.
