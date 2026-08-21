W Biedronce wystartowała wielka wyprzedaż. Artykuły znikają bardzo szybko
W Biedronce wystartowała duża wyprzedaż kosmetyków. Sieć oferuje aż 50 proc. rabatu na każdy produkt objęty akcją po spełnieniu warunków promocji. Oferta rozpoczęła się 21 sierpnia i zgodnie z materiałami sieci ma potrwać do 2 września. Zainteresowanie może być duże, dlatego dostępność poszczególnych produktów może szybko się zmieniać.
Na materiałach promocyjnych pojawiają się kosmetyki znanych marek, m.in. L’Oréal Elseve, Head & Shoulders, Rexona, Sensodyne czy Calvin Klein. Promocja obejmuje jednak określoną grupę artykułów, dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia na półce.
Biedronka przecenia kosmetyki o połowę
Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie minimum trzech produktów objętych akcją klient otrzymuje 50 proc. rabatu na każdy z nich.
Co istotne, na grafice Biedronka informuje „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że nie trzeba kupować trzech identycznych produktów. Można wybrać różne artykuły znajdujące się w puli promocyjnej.
Przykładowo, jeśli trzy wybrane kosmetyki kosztowałyby przed rabatem łącznie 100 zł, po naliczeniu 50-procentowej zniżki ich cena spadłaby do 50 zł.
Znane marki w promocji
Na grafice reklamującej akcję można zobaczyć bardzo różne kategorie produktów. Są wśród nich kosmetyki do włosów, pielęgnacji skóry, higieny jamy ustnej, dezodoranty oraz zapachy.
Biedronka pokazuje m.in. produkty L’Oréal Elseve, Head & Shoulders, Rexona, Sensodyne, APLB, Abib, a także zapachy CK Shock i Palermo.
To właśnie wysokość rabatu może sprawić, że najpopularniejsze produkty będą znikały z półek szczególnie szybko. W przypadku wyprzedaży dostępność konkretnych wariantów może też różnić się pomiędzy sklepami.
Promocja już wystartowała
Akcja rozpoczęła się w piątek, 21 sierpnia. Według informacji umieszczonych na materiale promocyjnym ma obowiązywać aż do 2 września.
Nie oznacza to jednak, że każdy z przecenionych produktów będzie dostępny przez cały okres promocji. Przy dużym zainteresowaniu część asortymentu może zostać wykupiona wcześniej.
Osoby zainteresowane konkretnym kosmetykiem powinny więc zwracać uwagę na dostępność w swoim sklepie oraz oznaczenia cenowe.
Trzeba kupić minimum trzy produkty
Najważniejszym warunkiem akcji jest liczba produktów. Aby otrzymać 50-procentowy rabat na każdy z nich, należy kupić minimum trzy artykuły objęte promocją.
Warto więc dokładnie sprawdzić, czy wszystkie wybrane kosmetyki uczestniczą w wyprzedaży. Sam fakt, że produkt znajduje się w dziale kosmetycznym Biedronki, nie musi oznaczać, że zostanie automatycznie przeceniony o połowę.
Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które planowały większe zakupy kosmetyczne. Przy spełnieniu jej warunków cena całego zestawu objętego akcją zostanie obniżona o 50 proc.
Wyprzedaż potrwa do 2 września
Biedronka zaplanowała akcję od 21 sierpnia do 2 września. To niemal dwa tygodnie promocji, jednak w przypadku najbardziej poszukiwanych produktów kluczowa może być nie data zakończenia akcji, ale dostępność towaru.
Jeżeli więc ktoś poluje na konkretny szampon, kosmetyk pielęgnacyjny, dezodorant czy zapach objęty wyprzedażą, warto sprawdzić ofertę wcześniej. Przy rabacie wynoszącym aż 50 proc. najbardziej atrakcyjne produkty mogą zostać wykupione na długo przed oficjalnym zakończeniem promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.