W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Pączki dosłownie za kilka groszy
Od rana pod sklepami ustawią się kolejki. Powód? Promocja, która zdarza się raz w roku i wywołuje prawdziwe zakupowe szaleństwo. Biedronka uruchomiła ofertę, dzięki której ceny pączków spadają do poziomu, który trudno uwierzyć.
To akcja związana z Tłustym Czwartkiem, ale skala obniżek zaskakuje nawet stałych klientów sieci.
Co dokładnie można kupić taniej
Promocja dotyczy pączków z nadzieniem o wadze 65 g. Regularna cena to 1,09 zł za sztukę. Jednak przy większych zakupach cena drastycznie maleje.
Sieć przygotowała trzy progi rabatowe:
• Przy zakupie 6 sztuk cena spada do 0,55 zł za sztukę
• Przy zakupie 12 sztuk cena wynosi zaledwie 0,09 zł za sztukę
• Przy zakupie 24 sztuk cena to tylko 0,05 zł za sztukę
To oznacza rabat sięgający nawet 95 procent.
Oferta obowiązuje wyłącznie 12 lutego i dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych.
Dlaczego ta promocja przyciąga tłumy
Tłusty Czwartek to jeden z najbardziej dochodowych dni dla cukierni i sklepów spożywczych. Polacy kupują wtedy miliony pączków. Biedronka wykorzystuje ten moment, oferując ceny, które trudno przebić konkurencji.
Dla wielu rodzin to okazja, by kupić większą ilość słodkości bez nadwyrężania budżetu. Przy zakupie 24 sztuk całkowity koszt to zaledwie 1,20 zł.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz kupić pączki na Tłusty Czwartek, możesz realnie zaoszczędzić. Warunek jest prosty: trzeba kupić odpowiednią liczbę sztuk.
Warto jednak pamiętać, że takie promocje cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Produkty mogą znikać z półek bardzo szybko.
Podsumowanie
Biedronka uruchomiła jedną z najmocniejszych promocji tego sezonu. Cena 5 groszy za pączka brzmi jak błąd, ale to realna oferta obowiązująca tylko jeden dzień.
Jeśli chcesz skorzystać, nie zwlekaj. W Tłusty Czwartek liczy się szybkość.
