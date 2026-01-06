W Dino rusza wielka promocja. „2+1 gratis” i duże obniżki! Takich promocji dawno nie było
Od środy, 7 stycznia, w sklepach Dino zacznie obowiązywać nowa gazetka promocyjna z licznymi obniżkami cen i ofertami typu „2+1 gratis”. Sieć przygotowała szeroki wybór promocji na produkty codziennego użytku – od napojów i słodyczy, przez kawy i herbaty, po nabiał, świeże owoce i karmę dla zwierząt. Dzięki nowym ofertom klienci będą mogli wyraźnie obniżyć rachunki podczas zwykłych zakupów.
W Dino zacznie się już w środę. „2+1 gratis” i duże obniżki w nowej gazetce
Już od środy, 7 stycznia, w sklepach Dino ruszą nowe promocje. Sieć opublikowała najnowszą gazetkę, w której znalazły się wyraźne obniżki cen oraz akcje typu „2+1 gratis”. Oferta obejmuje produkty spożywcze, napoje, słodycze, kawy i herbaty, nabiał, a także wybrane artykuły dla zwierząt. Klienci planujący codzienne zakupy będą mogli realnie obniżyć rachunek przy kasie.
Nowa gazetka Dino od 7 stycznia
Dino konsekwentnie rozwija sieć sklepów w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, stawiając na szeroki asortyment i proste promocje. Najnowsza gazetka, obowiązująca od 7 stycznia, wpisuje się w ten schemat. Sieć obniżyła ceny wielu popularnych produktów, które regularnie trafiają do koszyków klientów.
Promocje obejmą m.in. napoje, słodycze, produkty śniadaniowe i nabiał. W kilku przypadkach różnice cenowe są wyraźne, zwłaszcza przy zakupach większych ilości.
Napoje taniej już od środy
W nowej ofercie Dino mocno zaznaczają się promocje na napoje. Woda mineralna Rodowita o pojemności 1,5 l będzie kosztować 1,19 zł za butelkę przy zakupie sześciu sztuk. Sok Hortex 1 l został przeceniony do 4,79 zł.
Na obniżki załapały się również popularne napoje gazowane. Dwulitrowe butelki Coca-Coli i Fanty będą dostępne w cenie 8,49 zł. Napoje niegazowane Caprio, różne smaki, kosztować będą 4,45 zł za 2 l. Taniej kupimy też syrop malinowy Paola Hoop – 9,99 zł zamiast 11,99 zł.
Słodycze w niższych cenach
Nowa gazetka Dino to także dobra wiadomość dla miłośników słodkości. Przy zakupie dwóch bombonierek Alpejskie Mleczko marki Milka cena jednej sztuki wyniesie 13,95 zł. Krem do smarowania Deliss (dwa warianty) będzie dostępny w cenie 7,95 zł za 400 g.
Promocją objęto również żelki Haribo. Kupując dwa opakowania, jedno będzie kosztować 4,45 zł. To jedna z tych ofert, które szczególnie przyciągają klientów robiących większe, rodzinne zakupy.
Kawy i herbaty w promocyjnych cenach
W gazetce nie zabrakło także obniżek na kawy i herbaty. Cappuccino Mokate 140 g będzie kosztować 5,95 zł. Kawa rozpuszczalna Rio de Brass Classic 200 g została wyceniona na 16,95 zł.
Dla osób preferujących kawę ziarnistą Dino przygotowało promocje na większe opakowania. Lavazza Caffe Crema Vibrante 1 kg będzie dostępna w cenie 74,99 zł, a Woseba Mocca Fix Gold 1 kg za 57,49 zł.
Taniej kupimy także herbaty. Herbata Tet 20 torebek będzie kosztować 3,79 zł, a czarna herbata ekspresowa Saga 90 torebek – 7,95 zł. Napar owocowy Herbapol „Różane ukojenie” 150 g został wyceniony na 8,99 zł. Jako dodatek do herbaty warto zwrócić uwagę na miód wielokwiatowy nektarowy, przeceniony o 20 proc., dostępny za 7,99 zł za 400 g.
Nabiał i produkty roślinne taniej
W nowej ofercie Dino znalazło się także sporo promocji na nabiał. Jogurty Jogobella, różne warianty, będą kosztować 1,49 zł za sztukę przy zakupie czterech opakowań. Deser Wypasiony Mlekovity w wersji śmietankowej lub śmietankowo-czekoladowej kupimy za 2,25 zł.
Napój migdałowy Plant White został przeceniony do 2,39 zł, jogurt pitny Gratka będzie kosztował 6,99 zł. Śmietana Krasula 12 proc. 400 g to cena 2,89 zł, kefir naturalny Krasnystaw 420 g – 2,59 zł, a twaróg półtłusty 250 g – 3,39 zł.
„2+1 gratis” i promocje na świeże produkty
Jedną z najbardziej zauważalnych akcji w nowej gazetce jest oferta „2+1 gratis” na mokrą karmę dla psa Doggy. Regularna cena jednego opakowania 1,26 kg wynosi 5,99 zł. W promocji, obowiązującej od 7 do 13 stycznia, przy zakupie trzech sztuk jedna będzie kosztować w przeliczeniu 3,99 zł.
Na klientów czeka także duża obniżka cen owoców. Borówki amerykańskie 300 g zostały przecenione o 41 proc. i będą dostępne za 9,99 zł zamiast 16,99 zł.
Kiedy obowiązują promocje?
Nowa gazetka Dino startuje w środę, 7 stycznia. Część ofert będzie dostępna do końca tygodnia, a wybrane promocje – w tym „2+1 gratis” – potrwają do 13 stycznia. Jak zwykle w przypadku Dino, obowiązuje zasada dostępności do wyczerpania zapasów.
Dla klientów planujących większe zakupy to dobry moment, by zajrzeć do sklepu i skorzystać z obniżek na produkty codziennego użytku.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.