W Japonii masowo uczą się języka polskiego. Wyjawili powód
Japończycy uczą się polskiego, bo kochają Chopina. Prof. Koji Morita, kierujący katedrą polonistyki na Tokyo University of Foreign Studies, przygotował pierwszy w Japonii podręcznik do nauki języka polskiego zgodny z europejskimi standardami.
Publikacja jest skierowana do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z polszczyzną i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów.
Wszystko przez wybitnego Polaka
Według profesora fascynacja Polską w Japonii rośnie, a jednym z głównych powodów jest muzyka Fryderyka Chopina. To właśnie jego twórczość sprawia, że młodzi Japończycy chcą lepiej rozumieć polską kulturę i poznawać język. Chopin stał się symbolem nie tylko muzyki, lecz także romantycznej duszy i walki o niepodległość, co dodatkowo przyciąga studentów do polonistyki.
Morita zauważa, że język polski jest trudny, ale dla Japończyków ma też wiele zalet. Wymowa jest prostsza niż w języku angielskim, a pisownia w dużym stopniu odpowiada brzmieniu słów. Najwięcej problemów sprawiają im czasowniki i kategoria aspektu, ale to właśnie te wyzwania czynią naukę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Co roku na tokijskiej polonistyce rozpoczyna naukę około 15 studentów, a zainteresowanie stale rośnie. Nowy podręcznik można kupić zarówno w księgarniach, jak i w internecie. Dzięki takim inicjatywom język polski staje się coraz bardziej rozpoznawalny w Azji, a relacje kulturalne między Japonią a Polską zyskują nową jakość.
Historia Chopina okazuje się więc mostem, który łączy dwa odległe światy. Polska kultura, postrzegana w Japonii jako wyjątkowa i romantyczna, przyciąga coraz więcej osób chcących poznać nasz język i tradycję.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.