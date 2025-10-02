W Japonii masowo uczą się języka polskiego. Wyjawili powód

2 października 2025

Japończycy uczą się polskiego, bo kochają Chopina. Prof. Koji Morita, kierujący katedrą polonistyki na Tokyo University of Foreign Studies, przygotował pierwszy w Japonii podręcznik do nauki języka polskiego zgodny z europejskimi standardami.

Publikacja jest skierowana do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z polszczyzną i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Wszystko przez wybitnego Polaka

Według profesora fascynacja Polską w Japonii rośnie, a jednym z głównych powodów jest muzyka Fryderyka Chopina. To właśnie jego twórczość sprawia, że młodzi Japończycy chcą lepiej rozumieć polską kulturę i poznawać język. Chopin stał się symbolem nie tylko muzyki, lecz także romantycznej duszy i walki o niepodległość, co dodatkowo przyciąga studentów do polonistyki.

Morita zauważa, że język polski jest trudny, ale dla Japończyków ma też wiele zalet. Wymowa jest prostsza niż w języku angielskim, a pisownia w dużym stopniu odpowiada brzmieniu słów. Najwięcej problemów sprawiają im czasowniki i kategoria aspektu, ale to właśnie te wyzwania czynią naukę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Co roku na tokijskiej polonistyce rozpoczyna naukę około 15 studentów, a zainteresowanie stale rośnie. Nowy podręcznik można kupić zarówno w księgarniach, jak i w internecie. Dzięki takim inicjatywom język polski staje się coraz bardziej rozpoznawalny w Azji, a relacje kulturalne między Japonią a Polską zyskują nową jakość.

Historia Chopina okazuje się więc mostem, który łączy dwa odległe światy. Polska kultura, postrzegana w Japonii jako wyjątkowa i romantyczna, przyciąga coraz więcej osób chcących poznać nasz język i tradycję.

