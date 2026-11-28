W Niemczech zalecają to przed każdą nocą. Od dziesięcioleci pomaga oszczędzać ciepło
Otworzyć okno na oścież, choć na zewnątrz jest mróz? Właśnie taką metodę zalecają niemieckie instytucje zajmujące się środowiskiem i oszczędzaniem energii. Wystarczy kilka minut, żeby wymienić powietrze bez długiego wychładzania mieszkania. Szczególnie ważna jest sypialnia, którą niemiecki urząd środowiska radzi wietrzyć przed snem i rano. Ten sposób może ograniczyć straty ciepła w porównaniu z wielogodzinnym uchylaniem okna, a przy okazji pomóc pozbyć się wilgoci.
Okno szeroko otwarte przez kilka minut. Dlaczego to ma sens?
Niemcy nazywają tę metodę Stoßlüften. Chodzi o krótkie, intensywne wietrzenie: otwieramy okno szeroko, wymieniamy powietrze i zamykamy je po kilku minutach. Umweltbundesamt, czyli niemiecki Federalny Urząd Środowiska, wyjaśnia, że celem jest szybka wymiana powietrza bez nadmiernego wychłodzenia ścian i innych powierzchni. Powiew chłodu w pokoju nie oznacza więc od razu, że cały budynek stracił zgromadzone ciepło. Znaczenie ma przede wszystkim to, jak długo okna pozostają otwarte.
Przy wielogodzinnym uchyleniu zimne powietrze napływa znacznie dłużej. Wychładza się również okolica okna, co może sprzyjać skraplaniu wilgoci na chłodnych powierzchniach. Niemiecki urząd przestrzega, że taki sposób wietrzenia zwiększa zużycie energii i koszty ogrzewania. Jeżeli układ mieszkania na to pozwala, wymianę powietrza można przyspieszyć, otwierając na krótko okna po przeciwnych stronach. Powstający przeciąg pozwala przewietrzyć pomieszczenia szybciej niż jedno uchylone skrzydło pozostawione na długi czas.
To zalecenie ma już ponad 20 lat
Nie jest to nowy sposób wymyślony na potrzeby ostatniego sezonu grzewczego. W poradniku modernizacji energetycznej niemieckiej agencji dena z grudnia 2004 roku zalecano już wietrzenie przy szeroko otwartych oknach, zimą przez 5-10 minut, oraz unikanie ich długiego uchylania. Wskazywano również, żeby sypialnie i pokoje dzieci przewietrzać bezpośrednio po wstaniu. Dzisiejsze niemieckie zalecenia opierają się na tej samej zasadzie: potrzebną wymianę powietrza trzeba pogodzić z ograniczaniem strat energii.
Dlaczego właśnie przed snem? Rano trzeba zrobić to ponownie
Przez noc do powietrza trafia wilgoć wydychana i oddawana przez śpiących domowników. Dlatego wieczorne wietrzenie nie załatwia sprawy na całą następną dobę. W swoich wskazówkach Umweltbundesamt wymienia zarówno porę przed położeniem się spać, jak i moment po wstaniu. Jeżeli rano szyby są mokre, warto zwrócić uwagę na wymianę powietrza i warunki w sypialni. Samo podkręcenie grzejnika nie usuwa pary wodnej z mieszkania, choć ogrzewanie również ma znaczenie w zapobieganiu zawilgoceniu.
W chłodniej utrzymywanej sypialni ważne są także drzwi. Niemiecki urząd radzi oddzielać takie pomieszczenie od cieplejszej części mieszkania. Wpuszczanie do niego ciepłego, wilgotnego powietrza z salonu może prowadzić do osadzania się wilgoci na zimniejszych ścianach i w narożnikach. Szczególnie łatwo przeoczyć miejsca za dużymi meblami lub pod łóżkiem. To kolejny powód, żeby wilgoć usuwać na zewnątrz, zamiast próbować pozbyć się jej przez otwarcie drzwi do sąsiedniego pokoju.
Pięć czy dziesięć minut? Podczas mrozu czas może być krótszy
Niemieckie ministerstwo środowiska podaje zimowy przedział 5-10 minut. Nie oznacza to jednak, że przy każdej temperaturze należy odmierzać pełne dziesięć minut. Bawarskie centrum kompetencji gospodarstwa domowego przypomina, że im zimniej na zewnątrz, tym krótsze wietrzenie jest potrzebne. Niemieckie centra porad konsumenckich Verbraucherzentrale wskazują natomiast, że przy niskiej temperaturze lub wietrze mogą wystarczyć 3-5 minut. Czas trzeba dostosować do pogody, możliwości przepływu powietrza i warunków w pomieszczeniu.
|Warunki lub sytuacja
|Jak postępować
|Typowe zimowe wietrzenie
|Otworzyć okno szeroko na około 5-10 minut, dostosowując czas do warunków.
|Niska temperatura lub silniejszy wiatr
|Często wystarczą 3-5 minut intensywnej wymiany powietrza.
|Sypialnia
|Wietrzyć przed snem i ponownie po wstaniu.
|Gotowanie lub kąpiel
|Usunąć wilgotne powietrze możliwie szybko, zanim rozprzestrzeni się po mieszkaniu.
|Okna po przeciwnych stronach mieszkania
|Krótkie otwarcie obu stron przyspiesza wymianę powietrza.
Przed otwarciem okna zwróć uwagę na grzejnik
W zaleceniach niemieckiego ministerstwa środowiska obok otwierania okien znajduje się wskazówka dotycząca ogrzewania: na czas wietrzenia należy przykręcić grzejniki. Verbraucherzentrale zaleca następnie przywrócenie oczekiwanego ustawienia termostatu. Dzięki temu ogrzewanie nie próbuje utrzymywać zadanej temperatury przy otwartym oknie. Chodzi o krótką zmianę na czas wymiany powietrza, a nie pozostawienie pokoju bez ogrzewania przez resztę wieczoru. Metodę trzeba połączyć z utrzymywaniem odpowiedniej temperatury w użytkowanych pomieszczeniach.
Osobnego podejścia wymagają domy z zaprojektowaną wentylacją mechaniczną, zwłaszcza z odzyskiem ciepła. Tam za wymianę powietrza odpowiada instalacja, więc codzienne otwieranie wszystkich okien nie musi być potrzebne do jej zapewnienia. Poradnik dena zwraca uwagę na korzystanie z możliwości sterowania wentylacją, jej konserwację i wymianę filtrów. Przed przeniesieniem nawyków z mieszkania z wentylacją grawitacyjną do takiego domu warto sprawdzić sposób działania własnego systemu i zalecenia jego użytkowania.
Wilgotność warto zmierzyć. Samo wrażenie duszności nie wystarczy
Prosty termohigrometr pokazuje jednocześnie temperaturę i wilgotność względną. Umweltbundesamt zaleca zwiększenie wietrzenia najpóźniej po przekroczeniu 60 proc. wilgotności. Nie jest to jednak granica gwarantująca bezpieczeństwo każdej ściany w każdym budynku. Verbraucherzentrale podkreśla, że w słabo ocieplonym mieszkaniu podczas chłodnych dni problem może wystąpić przy niższych wskazaniach. Dlatego wynik pomiaru trzeba zestawić z temperaturą, stanem budynku i tym, czy wilgoć osadza się na szybach albo w narożnikach.
Szczególnej uwagi wymagają kąpiel, gotowanie i suszenie prania, bo w krótkim czasie dostarczają dużo pary wodnej. Wietrzenie dopiero przed snem może być wtedy zbyt późną reakcją. W łazience z oknem warto usunąć wilgotne powietrze po kąpieli, a przy ograniczonej wentylacji zebrać wodę z mokrych powierzchni. Jeżeli mimo ogrzewania i wymiany powietrza ściana stale pozostaje mokra, trzeba ustalić przyczynę. Wietrzenie nie naprawi przeciekającego dachu ani nieszczelnej instalacji.
W Warszawie przed otwarciem okna sprawdź jeszcze jedną rzecz
Wieczorna pora nie zawsze będzie najlepszym momentem na wietrzenie, jeśli na zewnątrz jest silnie zanieczyszczone powietrze. W komunikatach smogowych dla Warszawy pojawia się zalecenie ograniczania wietrzenia pomieszczeń. Dlatego niemiecką wskazówkę warto połączyć ze sprawdzeniem aktualnych pomiarów. Dane dla swojej okolicy można znaleźć na miejskiej platformie iot.warszawa.pl oraz w aplikacji Warszawa 19115. Pozwala to wybrać lepszy moment, zamiast kierować się wyłącznie godziną na zegarku.
Warszawski system obejmuje dane ze stacji referencyjnych oraz sieci ponad 160 czujników rozmieszczonych w stolicy i sąsiednich gminach. Wśród punktów pomiarowych są stacje przy Grochowskiej i alei Solidarności. Dostępne są również informacje z miejscowości takich jak Otwock, Sulejówek, Ząbki czy Wołomin. Warto sprawdzać najbliższy punkt i czas pomiaru. To znacznie bardziej przydatne przy podejmowaniu decyzji o otwarciu okna niż ogólna informacja o jakości powietrza dla całego Mazowsza.
Jak zastosować ten sposób we własnym mieszkaniu?
Najłatwiej zacząć od zmiany jednego nawyku: zamiast pozostawiać zimą uchylone okno na wiele godzin, przewietrzyć pokój krótko i intensywnie, a następnie wrócić do zwykłego ogrzewania. Wieczorne wietrzenie sypialni warto połączyć z porannym oraz reagowaniem na wilgoć po gotowaniu czy kąpieli. Nie należy przy tym zasłaniać nawiewników ani kratek wentylacyjnych. Krótkie otwarcie okna uzupełnia codzienną wymianę powietrza i nie zastępuje prawidłowo działającej wentylacji, szczególnie w mieszkaniu z urządzeniami spalającymi paliwo.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.