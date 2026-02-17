W nocy będzie niebezpiecznie ślisko! Alerty pogodowe dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia 1 stopnia dla ponad połowy kraju. Głównym zagrożeniem będzie gwałtowne oblodzenie dróg i chodników oraz intensywne opady śniegu w regionach południowych. Synoptycy alarmują, że mokra nawierzchnia zacznie zamarzać już we wtorek wieczorem, co stworzy ekstremalnie trudne warunki do jazdy

Żółte alarmy przed śniegiem objęły powiaty górskie i podgórskie w województwach dolnośląskim (m.in. karkonoski i Jelenia Góra) oraz śląskim (m.in. żywiecki i Bielsko-Biała). Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam około 10 centymetrów w ciągu zaledwie kilku godzin. Jednocześnie w pasie od lubuskiego przez centrum aż po mazowieckie drogi staną się śliskie w wyniku spadku temperatury przy gruncie do -3°C.

Gdzie i kiedy będzie najniebezpieczniej?

W województwie dolnośląskim najtrudniejsza sytuacja pogodowa wystąpi od godziny 22:00 we wtorek 17 lutego do godziny 10:00 w środę. W województwie śląskim intensywne opady śniegu potrwają od północy do godziny 12:00 w południe w środę 18 lutego.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem, czyli zamarzaniem mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem, obowiązują od godziny 20:00 we wtorek do 6:00 rano w środę. Dotyczą one województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego (powiaty przysuski i szydłowiecki).

Nagły powrót zimowych warunków wymaga podjęcia konkretnych kroków, aby uniknąć stłuczek i upadków. Oto instrukcja postępowania:

