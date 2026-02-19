W nocy nawet do -15 stopni! IMGW ostrzega przed kolejną falą mrozów

19 lutego 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia przed silnym mrozem, który w nocy z 19 na 20 lutego 2026 roku obejmie znaczną część Polski. Synoptycy alarmują, że temperatura w dziewięciu województwach spadnie nawet do -15 stopni Celsjusza, a mroźna aura utrzyma się do piątkowego poranka

Przed nami kolejny atak zimy, a eksperci wydali ostrzeżenia pogodowe dla niemal połowy kraju. Żółte alerty pierwszego stopnia obowiązują na szerokim obszarze kraju, gdzie oprócz lodowatych nocy (na termometrach słupki rtęci mają pokazać nawet do -15 stopni), również dzień przyniesie ujemne wartości od -3 do -1 stopnia Celsjusza. Choć wiatr będzie umiarkowany (5–15 km/h), przy tak niskiej temperaturze odczucie chłodu może być dotkliwe. Wszystkie wydane alarmy pogodowe wygasną w piątek, 20 lutego o godzinie 8:00.

Województwa objęte alertami:

  • zachodniopomorskie, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim;
  • pomorskie, wszędzie poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk;
  • wielkopolskie, w powiatach: złotowskim, pilskim;
  • kujawsko-pomorskie;
  • mazowieckie;
  • warmińsko-mazurskie, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn;
  • podlaskie, w powiecie siemiatyckim;
  • lubelskie;
  • łódzkie, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim.
