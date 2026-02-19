W nocy nawet do -15 stopni! IMGW ostrzega przed kolejną falą mrozów
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia przed silnym mrozem, który w nocy z 19 na 20 lutego 2026 roku obejmie znaczną część Polski. Synoptycy alarmują, że temperatura w dziewięciu województwach spadnie nawet do -15 stopni Celsjusza, a mroźna aura utrzyma się do piątkowego poranka
Przed nami kolejny atak zimy, a eksperci wydali ostrzeżenia pogodowe dla niemal połowy kraju. Żółte alerty pierwszego stopnia obowiązują na szerokim obszarze kraju, gdzie oprócz lodowatych nocy (na termometrach słupki rtęci mają pokazać nawet do -15 stopni), również dzień przyniesie ujemne wartości od -3 do -1 stopnia Celsjusza. Choć wiatr będzie umiarkowany (5–15 km/h), przy tak niskiej temperaturze odczucie chłodu może być dotkliwe. Wszystkie wydane alarmy pogodowe wygasną w piątek, 20 lutego o godzinie 8:00.
Województwa objęte alertami:
- zachodniopomorskie, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim;
- pomorskie, wszędzie poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk;
- wielkopolskie, w powiatach: złotowskim, pilskim;
- kujawsko-pomorskie;
- mazowieckie;
- warmińsko-mazurskie, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn;
- podlaskie, w powiecie siemiatyckim;
- lubelskie;
- łódzkie, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim.
