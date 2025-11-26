W Pepco trwa ogromna wyprzedaż. Zimowe buty kupisz już za 5 zł
Od teraz w Pepco można trafić na jedne z największych przecen w tym sezonie. W sklepach pojawiły się zimowe buty za… 5 zł. To nie pomyłka, tylko rzeczywista cena widoczna na paragonie. Do tego trwa Black Week, a druga sztuka wybranych ubrań kosztuje aż o 50 procent mniej. Skala obniżek przyciąga tłumy klientów.
Co się zmienia
W Pepco rozpoczęła się wyprzedaż, która obejmuje m.in.:
-
zimowe buty sportowe i outdoorowe już za 5 zł,
-
obuwie chłopięce po przecenie za 5 zł zamiast 20 zł,
-
damskie buty zimowe przecenione z 70 zł na 8 zł,
-
promocję Black Week: druga sztuka wybranych ubrań o połowę taniej.
Na zdjęciach zrobionych w sklepie widać wyraźne naklejki z cenami po przecenie oraz paragony potwierdzające zakup butów za 5 zł.
Fakty
-
Zimowe obuwie za 5 zł
Paragon pokazuje zakup dwóch par za 5 zł każda. Tak niska cena dotyczy zarówno butów sportowych, jak i modeli gumowych. To jedna z najniższych cen na rynku w tej kategorii.
-
Duże obniżki na obuwie damskie
Na metkach damskich butów zimowych widnieje przecena z 70 zł na 15 zł. To aż 55 zł różnicy za pełnowartościowy model na grubiej podeszwie.
-
Promocja Black Week w całej sieci
Druga sztuka swetrów, bluz, legginsów, spodni dresowych, bielizny czy kurtek kosztuje 50 procent mniej. Promocja obowiązuje w dniach 21–27 listopada i dotyczy wybranych kategorii odzieży.
-
Pepco wyraźnie oznacza najniższe ceny z ostatnich 30 dni
Na metkach widać informację o wcześniejszej cenie, dzięki czemu klient może łatwo sprawdzić realną wysokość rabatu.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jeśli potrzebujesz tanich zimowych butów dla dzieci lub siebie, to jest najlepszy moment. Ceny od 5 zł mogą szybko zniknąć.
-
Warto kupować w parach. Promocja „druga sztuka 50 procent taniej” pozwala realnie obniżyć koszt garderoby zimowej.
-
Zimowe wyprzedaże często zaczynają się dopiero w styczniu, tymczasem Pepco ruszyło z rabatami już teraz, co daje dużą przewagę cenową.
-
Jeśli planujesz większe zakupy przed okresem zimowym i świątecznym, możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na jednej rodzinnej wizycie.
Wyprzedaż w Pepco to obecnie jedna z najmocniejszych ofert na rynku. Buty za 5 zł i duże przeceny w ramach Black Week sprawiają, że sklepy są pełne okazji. Jeśli chcesz odświeżyć zimową garderobę, najlepiej zrobić to jak najszybciej, zanim najtańsze modele znikną z półek.
