W Pepco trwa ogromna wyprzedaż. Zimowe buty kupisz już za 5 zł

26 listopada 2025 22:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od teraz w Pepco można trafić na jedne z największych przecen w tym sezonie. W sklepach pojawiły się zimowe buty za… 5 zł. To nie pomyłka, tylko rzeczywista cena widoczna na paragonie. Do tego trwa Black Week, a druga sztuka wybranych ubrań kosztuje aż o 50 procent mniej. Skala obniżek przyciąga tłumy klientów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia

W Pepco rozpoczęła się wyprzedaż, która obejmuje m.in.:

  • zimowe buty sportowe i outdoorowe już za 5 zł,

  • obuwie chłopięce po przecenie za 5 zł zamiast 20 zł,

  • damskie buty zimowe przecenione z 70 zł na 8 zł,

  • promocję Black Week: druga sztuka wybranych ubrań o połowę taniej.

Na zdjęciach zrobionych w sklepie widać wyraźne naklejki z cenami po przecenie oraz paragony potwierdzające zakup butów za 5 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fakty

  1. Zimowe obuwie za 5 zł
    Paragon pokazuje zakup dwóch par za 5 zł każda. Tak niska cena dotyczy zarówno butów sportowych, jak i modeli gumowych. To jedna z najniższych cen na rynku w tej kategorii.

  2. Duże obniżki na obuwie damskie
    Na metkach damskich butów zimowych widnieje przecena z 70 zł na 15 zł. To aż 55 zł różnicy za pełnowartościowy model na grubiej podeszwie.

  3. Promocja Black Week w całej sieci
    Druga sztuka swetrów, bluz, legginsów, spodni dresowych, bielizny czy kurtek kosztuje 50 procent mniej. Promocja obowiązuje w dniach 21–27 listopada i dotyczy wybranych kategorii odzieży.

  4. Pepco wyraźnie oznacza najniższe ceny z ostatnich 30 dni
    Na metkach widać informację o wcześniejszej cenie, dzięki czemu klient może łatwo sprawdzić realną wysokość rabatu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co to oznacza dla Ciebie

  • Jeśli potrzebujesz tanich zimowych butów dla dzieci lub siebie, to jest najlepszy moment. Ceny od 5 zł mogą szybko zniknąć.

  • Warto kupować w parach. Promocja „druga sztuka 50 procent taniej” pozwala realnie obniżyć koszt garderoby zimowej.

  • Zimowe wyprzedaże często zaczynają się dopiero w styczniu, tymczasem Pepco ruszyło z rabatami już teraz, co daje dużą przewagę cenową.

  • Jeśli planujesz większe zakupy przed okresem zimowym i świątecznym, możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na jednej rodzinnej wizycie.

Wyprzedaż w Pepco to obecnie jedna z najmocniejszych ofert na rynku. Buty za 5 zł i duże przeceny w ramach Black Week sprawiają, że sklepy są pełne okazji. Jeśli chcesz odświeżyć zimową garderobę, najlepiej zrobić to jak najszybciej, zanim najtańsze modele znikną z półek.

