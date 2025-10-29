W piątek tłumy ruszą do Biedronki. Promocje takie, że się nie śniło klientom
Już w piątek, 31 października, w sklepach sieci Biedronka rusza wielka akcja promocyjna pod hasłem „Na koniec miesiąca”. To jednodniowa okazja, która przyciągnie prawdziwe tłumy – ceny wielu produktów spadną nawet o połowę, a niektóre będzie można zdobyć w formule 1+1 gratis.
Masło, kawa i kapsułki Fairy w rekordowo niskich cenach
Największe emocje wśród klientów budzi promocja na masło ekstra Mleczna Dolina (200 g) – przy zakupie trzech kostek zapłacimy tylko 3,99 zł za sztukę, co oznacza aż 42% zniżki. To jedna z najniższych cen tego produktu w ostatnich miesiącach.
Prawdziwym hitem jest też kawa rozpuszczalna Nescafé Classic (200 g) – przy zakupie dwóch słoików każdy kosztuje tylko 19,99 zł. To idealna okazja, by zrobić zapasy ulubionej kawy na jesienne poranki.
Wielu klientów z pewnością zainteresuje też promocja na kapsułki do zmywarki Fairy. Wszystkie warianty – od klasycznych po Platinum – objęte są akcją 1+1 gratis. To oznacza, że za każdy zakupiony zestaw drugi otrzymamy za darmo.
Oferta tylko z kartą Moja Biedronka
Promocje obowiązują wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a ich liczba jest ograniczona. Na przykład w przypadku masła można kupić maksymalnie trzy sztuki po obniżonej cenie, a przy ofertach typu 1+1 limit wynosi jeden gratisowy produkt na kartę.
Klienci już planują zakupy
Tak duże obniżki na popularne produkty pierwszej potrzeby mogą sprawić, że sklepy Biedronki w całej Polsce wypełnią się po brzegi. Sieć co miesiąc organizuje akcję „Koniec Miesiąca”, ale tegoroczna edycja końca października jest wyjątkowo atrakcyjna.
Dla wielu Polaków to szansa, by uzupełnić zapasy przed długim weekendem i zbliżającym się listopadem. Warto przygotować listę zakupów wcześniej – i uzbroić się w cierpliwość, bo kolejki mogą być dłuższe niż zwykle.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli planujesz wizytę w Biedronce, piątek 31 października to najlepszy moment, by kupić masło, kawę i środki do zmywarki w wyjątkowo niskich cenach. Promocje będą dostępne tylko tego jednego dnia, więc kto się spóźni, ten straci okazję.
