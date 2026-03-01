W poniedziałek karty mogą przestać działać. Bank zapowiada przerwę techniczną
W najbliższy poniedziałek część klientów może napotkać problemy z płatnościami kartą i wypłatą gotówki. PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach technicznych, które mogą spowodować czasowe utrudnienia w wybranych usługach.
Przerwa zaplanowana jest na 2 marca 2026 roku w godzinach od 01:00 do 04:00.
Co może nie działać
W tym czasie mogą wystąpić trudności w realizacji płatności kartami oraz wypłatach gotówki z bankomatów innych niż urządzenia należące do PKO Banku Polskiego.
Bank wskazuje, że utrudnienia mogą objąć również:
– wpłaty i wypłaty kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO BP,
– nadawanie numeru PIN oraz aktywację kart w aplikacji IKO i serwisie internetowym iPKO/Inteligo,
– potwierdzanie płatności kartowych kodem PIN w internecie w ramach zabezpieczenia 3D Secure,
– dodawanie kart do portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY czy Xiaomi Pay.
Które usługi pozostaną dostępne
Bank zapewnia, że przerwa nie obejmie pozostałych funkcji aplikacji IKO ani serwisów internetowych i telefonicznych iPKO oraz Inteligo. Klienci nadal będą mogli korzystać z większości operacji niezwiązanych bezpośrednio z obsługą kart.
Bank apeluje do klientów
PKO BP zaleca, aby zaplanowane płatności, wypłaty lub inne operacje kartowe wykonać wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem prac technicznych.
Tego typu przerwy są standardową praktyką w sektorze bankowym i służą aktualizacji systemów oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Mimo to dla osób planujących nocne transakcje mogą oznaczać realne utrudnienia.
Jeśli ktoś zamierza w nocy korzystać z karty lub wypłacać gotówkę, powinien uwzględnić zapowiedziane ograniczenia i odpowiednio wcześniej zabezpieczyć środki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.