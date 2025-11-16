W poniedziałek ludzie pobiegną do Biedronki. Można zgarnąć 9 gratisów, które sam wybierzesz

16 listopada 2025 10:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku w Biedronce rusza jedna z najbardziej wyczekiwanych akcji jesieni. Sieć ponownie oferuje promocję 2+1 gratis, ale tym razem z szeroką listą produktów przemysłowych, tekstyliów, zabawek i książek. Klienci mogą wybrać dowolne trzy artykuły z oznaczonej puli, a najtańszy z nich dostaną zupełnie za darmo.

Fot. Warszawa w pigułce

Promocja obowiązuje przy zakupach z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją. To jeden z tych momentów, kiedy klienci faktycznie mogą realnie zaoszczędzić — szczególnie przed świątecznymi zakupami.

Co możesz wziąć za darmo

Zasada jest prosta:
kup trzy różne lub takie same produkty z objętej puli, a jeden — najtańszy — zostanie odliczony przy kasie. Można dowolnie mieszać artykuły, co daje dużą swobodę kompletowania zakupów.

Na promocji znajdują się między innymi:
– artykuły przemysłowe do domu,
– tekstylia,
– zabawki,
– książki.

To idealna okazja, aby przygotować prezenty dla dzieci, uzupełnić domowe wyposażenie lub kupić potrzebne drobiazgi taniej.

Co jest wyłączone z promocji

Choć akcja obejmuje szeroką kategorię produktów, Biedronka wyłączyła z niej niektóre marki i artykuły. Nie obejmie ona m.in.:

– LEGO, Vileda, Remington, Philips, Reebok, Tefal, Zwieger, Dafi, Gatta, Carla Bonetti,
– ekspresów Delta,
– skarpet i rajstop Clevé,
– żarówek Philips,
– papieru ksero,
– projektora LED Forever Ultra,
– frytownic beztłuszczowych 5 l.

To ważne, aby przed zakupami dokładnie sprawdzić oznaczenia w sklepie lub w gazetce.

Limit dzienny zakupów

Promocja ma również limit:
– maksymalnie 27 produktów dziennie,
– z czego 9 najtańszych może być gratis.

Limit liczony jest na jedno konto Moja Biedronka. Dzięki temu z promocji może skorzystać więcej klientów.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli chcesz kupić prezenty, wyposażenie domu lub zabawki dla dzieci, poniedziałek będzie jednym z najlepszych dni na zakupy. Promocja 2+1 działa najkorzystniej, gdy:

– wybierasz produkty o podobnych cenach,
– kupujesz zestawy prezentowe,
– kompletujesz większe zakupy na raz.

Sieć spodziewa się dużego ruchu — podobne akcje w przeszłości powodowały fale klientów już z samego rana. Warto zaplanować zakupy wcześniej, zwłaszcza jeśli zależy Ci na konkretnych produktach.

 

