W poniedziałek ludzie pobiegną do Biedronki. Można zgarnąć 9 gratisów, które sam wybierzesz
Od poniedziałku w Biedronce rusza jedna z najbardziej wyczekiwanych akcji jesieni. Sieć ponownie oferuje promocję 2+1 gratis, ale tym razem z szeroką listą produktów przemysłowych, tekstyliów, zabawek i książek. Klienci mogą wybrać dowolne trzy artykuły z oznaczonej puli, a najtańszy z nich dostaną zupełnie za darmo.
Promocja obowiązuje przy zakupach z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją. To jeden z tych momentów, kiedy klienci faktycznie mogą realnie zaoszczędzić — szczególnie przed świątecznymi zakupami.
Co możesz wziąć za darmo
Zasada jest prosta:
kup trzy różne lub takie same produkty z objętej puli, a jeden — najtańszy — zostanie odliczony przy kasie. Można dowolnie mieszać artykuły, co daje dużą swobodę kompletowania zakupów.
Na promocji znajdują się między innymi:
– artykuły przemysłowe do domu,
– tekstylia,
– zabawki,
– książki.
To idealna okazja, aby przygotować prezenty dla dzieci, uzupełnić domowe wyposażenie lub kupić potrzebne drobiazgi taniej.
Co jest wyłączone z promocji
Choć akcja obejmuje szeroką kategorię produktów, Biedronka wyłączyła z niej niektóre marki i artykuły. Nie obejmie ona m.in.:
– LEGO, Vileda, Remington, Philips, Reebok, Tefal, Zwieger, Dafi, Gatta, Carla Bonetti,
– ekspresów Delta,
– skarpet i rajstop Clevé,
– żarówek Philips,
– papieru ksero,
– projektora LED Forever Ultra,
– frytownic beztłuszczowych 5 l.
To ważne, aby przed zakupami dokładnie sprawdzić oznaczenia w sklepie lub w gazetce.
Limit dzienny zakupów
Promocja ma również limit:
– maksymalnie 27 produktów dziennie,
– z czego 9 najtańszych może być gratis.
Limit liczony jest na jedno konto Moja Biedronka. Dzięki temu z promocji może skorzystać więcej klientów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli chcesz kupić prezenty, wyposażenie domu lub zabawki dla dzieci, poniedziałek będzie jednym z najlepszych dni na zakupy. Promocja 2+1 działa najkorzystniej, gdy:
– wybierasz produkty o podobnych cenach,
– kupujesz zestawy prezentowe,
– kompletujesz większe zakupy na raz.
Sieć spodziewa się dużego ruchu — podobne akcje w przeszłości powodowały fale klientów już z samego rana. Warto zaplanować zakupy wcześniej, zwłaszcza jeśli zależy Ci na konkretnych produktach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.