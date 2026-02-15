W poniedziałek ludzie pobiegną do Biedronki. Ogromne promocje na start tygodnia
Poniedziałek 16 lutego 2026 roku zapowiada się jako dzień wielkich łowów dla klientów sieci Biedronka. Popularny dyskont przygotował ofertę, która może spowodować prawdziwe oblężenie sklepów – kultowe masło Mlekovita będzie dostępne w formule „3+3 gratis”. To jednak nie koniec dobrych wieści dla domowych budżetów, ponieważ sieć zdecydowała się również na drastyczną obniżkę ceny oleju rzepakowego. W dobie szalejącej drożyzny takie promocje stają się dla wielu rodzin kluczowym sposobem na realne oszczędności przy codziennych zakupach.
Oferta na start tygodnia skupia się na produktach pierwszej potrzeby, które najszybciej znikają z lodówek. Biedronka, walcząc o miano najtańszej sieci, zastosowała mechanizm promocyjny, który premiuje posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Dzięki temu podstawowe składniki wielu dań będzie można nabyć za ułamek ich regularnej ceny, choć sieć wprowadziła rygorystyczne limity, aby zapobiec masowemu wykupowaniu towaru przez pośredników.
Masło Ekstra Mlekovita za 2,99 zł. Szalona oferta „3+3 gratis”
Największym hitem poniedziałku jest bez wątpienia promocja na Masło Ekstra Polskie Mlekovita (200 g). Przy zakupie sześciu sztuk, cena za jedną kostkę spada do zaledwie 2,99 zł. Jest to obniżka o 50% względem ceny regularnej, która bez karty wynosi 5,99 zł.
- Mechanizm promocji: Kupując 6 kostek, płacisz tylko za 3, a pozostałe 3 otrzymujesz za darmo.
- Wymagania: Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.
- Dzienny limit: Jeden klient może zakupić maksymalnie 6 sztuk masła na jedną kartę lojalnościową.
- Termin: Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje tylko w poniedziałek 16.02.
Olej rzepakowy Polski w „supercenie” przez cały tydzień
Jeśli nie zdążysz na poniedziałkowe polowanie na masło, Biedronka przygotowała drugą mocną ofertę, która potrwa znacznie dłużej. Olej rzepakowy Polski (1 l) został objęty promocją od poniedziałku 16.02 aż do soboty 21.02.
Przy zakupie 2 butelek, cena za jedną sztukę wynosi 5,49 zł. Dla porównania, cena regularna bez karty Moja Biedronka to 8,49 zł. Warto zauważyć, że najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki wynosiła 5,39 zł, co pokazuje, że obecna oferta jest bliska rekordowym spadkom cen tego surowca.
Szczegóły oferty na olej:
Obowiązuje limit dzienny wynoszący 2 butelki na kartę Moja Biedronka.
Promocja wymaga posiadania aktywnej karty lub aplikacji sieci.
Oferta trwa do wyczerpania zapasów.
