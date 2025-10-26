W poniedziałek ludzie pobiegną do Biedronki. Sklep przygotował same hity na początek tygodnia
Już w najbliższy poniedziałek, 27 października, w Biedronce rusza nowa akcja promocyjna pod hasłem „Okazje na chłodne dni”. Sieć przygotowała ofertę, która z pewnością przyciągnie tłumy — modne i ciepłe buty, zimowe śniegowce, skarpety i bielizna znanych marek w wyjątkowo niskich cenach.
Promocja potrwa do soboty, 8 listopada, lub do wyczerpania zapasów.
Hity z nowej oferty Biedronki
Największym hitem tygodnia są zimowe buty i śniegowce marki Lee Cooper.
-
Śniegowce damskie w rozmiarach 37–40 kosztują tylko 99 zł za parę. Są ocieplane miękkim futerkiem i idealnie sprawdzą się podczas jesiennych chłodów.
-
Buty męskie Lee Cooper, dostępne w rozmiarach 41–45, również w cenie 99 zł za parę, mają polarową wyściółkę i antypoślizgową podeszwę, co czyni je idealnymi na zimowe spacery i codzienne wyjścia.
Dla tych, którzy szukają jeszcze tańszej opcji, Biedronka oferuje buty męskie z antypoślizgową podeszwą w cenie 79,90 zł za parę.
Ciepło i komfortowo na co dzień
Nie zabrakło też propozycji dla osób, które chcą przygotować swoją garderobę na chłodniejsze dni.
-
Skarpety damskie lub męskie w zestawach 2- lub 3-pak kosztują 17,97 zł. W ofercie są różne kolory i długości – od klasycznych po krótkie stopki.
-
Bokserki męskie UMBRO w 2-paku dostępne są za 34,98 zł. Wykonane z 95% bawełny i 5% elastanu zapewniają wygodę i dopasowanie, a klienci mogą wybierać spośród kilku kolorów i rozmiarów (M–XXL).
Jesienne zakupy z rozsądkiem
Oferta obowiązuje we wszystkich sklepach Biedronka, a sieć zastrzega, że liczba produktów może być ograniczona. Warto więc zajrzeć do sklepu już w poniedziałek rano — poprzednie akcje pokazały, że ciepłe buty i odzież zimowa znikają z półek w ekspresowym tempie.
Biedronka stawia na jakość i markowe produkty
Tegoroczna kolekcja na chłodne dni to połączenie niskiej ceny z rozpoznawalnymi markami. W ofercie znalazły się produkty takich firm jak Lee Cooper, Umbro i Clevé. Wszystkie artykuły są certyfikowane i spełniają wymogi jakościowe, co potwierdzają oznaczenia Intertek i Certyfikat Biedronki.
Jesień dopiero się rozkręca, a Biedronka już przygotowała kompletny zestaw ubrań na chłodniejsze dni – od ciepłych śniegowców, przez wygodne buty miejskie, aż po bieliznę i skarpety.
Kto chce przygotować się na zimę i zaoszczędzić, powinien zajrzeć do Biedronki już 27 października. Takie promocje zwykle trwają krótko — a rozmiary rozchodzą się błyskawicznie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.