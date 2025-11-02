W poniedziałek ludzie pobiegną do urzędów. Można dostać 1750 zł od państwa
Rząd uruchamia kolejny program wsparcia dla gospodarstw domowych. Tym razem chodzi o bon ciepłowniczy, który ma złagodzić skutki gwałtownego wzrostu kosztów ogrzewania po zakończeniu mrożenia cen ciepła. Dopłata może wynieść nawet 1750 zł, a wnioski będzie można składać od poniedziałku, 3 listopada w urzędach gmin lub przez aplikację mObywatel.
Nowe zasady pomocy – kto może z niej skorzystać
Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z ciepła sieciowego i ponoszą wysokie opłaty po zmianach taryf. Wsparcie ma objąć osoby o niskich i średnich dochodach, dla których nowe rachunki stały się zbyt dużym obciążeniem.
Świadczenie będzie wypłacane w dwóch transzach – za 2025 i 2026 rok. Pierwszy nabór potrwa od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danym mieście:
-
500 zł przy cenie 170–200 zł/GJ,
-
1000 zł przy cenie 200–230 zł/GJ,
-
1750 zł, jeśli ciepło kosztuje powyżej 230 zł/GJ netto.
Informacje o aktualnych stawkach mieszkańcy mogą znaleźć na stronach internetowych swoich ciepłowni, spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot.
Limity dochodowe i zasada „złotówka za złotówkę”
Pomoc nie będzie jednak dostępna dla wszystkich. Bon ciepłowniczy trafi do osób, których dochody nie przekraczają:
-
3272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
-
2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony, kwota bonu zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że celem programu jest „realna pomoc dla rodzin, które najbardziej odczuły skutki podwyżek cen ciepła po zakończeniu systemu mrożenia”.
Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy
Wniosek można wypełnić w formie papierowej w urzędzie gminy lub elektronicznie przez aplikację mObywatel.
W dokumencie należy podać:
-
dane osobowe, numer PESEL i adres zamieszkania,
-
numer rachunku bankowego,
-
dane członków rodziny,
-
informacje o dostawcy ciepła i wysokości opłat,
-
dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym za rok 2024.
Wypełnienie formularza zajmuje około 15 minut, a wzory dokumentów można pobrać z rządowej strony gov.pl.
Wypłaty pierwszych świadczeń rozpoczną się na początku 2026 roku, natomiast drugi nabór wniosków zaplanowano na lipiec i sierpień 2026 roku.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli ogrzewasz mieszkanie ciepłem z sieci, a twoje rachunki wzrosły po 1 lipca, warto sprawdzić, czy przysługuje ci bon ciepłowniczy. To nawet 1750 zł wsparcia, które może realnie obniżyć koszty zimowego ogrzewania.
Nie czekaj do ostatniej chwili – wnioski można składać tylko do 15 grudnia 2025 roku. Sprawdź, czy twoja gmina już przyjmuje dokumenty i złóż wniosek jak najszybciej, by nie przegapić dopłaty.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.