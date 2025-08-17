W poniedziałek ludzie ruszą do Biedronki. Gigantyczna promocja. Rekordowo niskie ceny
Sieć Biedronka przygotowała kolejną odsłonę swoich wyjątkowych ofert. Tym razem klienci mogą skorzystać z gigantycznej promocji na produkty do łazienki. Od poniedziałku 18 sierpnia aż do niedzieli 31 sierpnia w sklepach dostępne będą ręczniki, dywaniki i akcesoria łazienkowe w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
Największym hitem promocji są bawełniane ręczniki SMUKEE, które można kupić już za 14,99 zł za sztukę. Dostępne są w różnych kolorach – od stonowanych szarości, przez elegancki granat, aż po pastelowy róż. Dla osób, które potrzebują większego formatu, przygotowano także ręczniki o wymiarach 70 x 140 cm w cenie 29,99 zł.
Równie atrakcyjnie prezentuje się komplet dywaników łazienkowych dostępny w cenie 29,99 zł za cały zestaw. W komplecie znajdują się aż trzy elementy: dywanik o wymiarach 70 x 50 cm, dywanik pod toaletę oraz mniejszy dywanik 50 x 40 cm. Całość wykonana jest z miękkiego, chłonnego materiału, idealnie pasującego do każdej łazienki.
Biedronka zadbała także o szeroki wybór akcesoriów łazienkowych. Już od 9,99 zł klienci mogą kupić praktyczne dodatki, takie jak dozownik na mydło, organizer na szczoteczki, kubek czy pojemnik na chusteczki. W sprzedaży są również zestawy z pojemnikiem na waciki i patyczki, a także szczotki do WC. Wszystkie produkty wyróżniają się nowoczesnym designem, w którym elegancka czerń łączy się z naturalnym drewnem.
Promocja obowiązuje do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto pospieszyć się z zakupami. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ produkty SMUKEE od lat cieszą się uznaniem klientów za jakość i atrakcyjną cenę.
Dzięki tej promocji każdy może odświeżyć swoją łazienkę niewielkim kosztem i nadać jej elegancki wygląd. Biedronka ponownie udowadnia, że jest miejscem, gdzie można znaleźć stylowe i praktyczne wyposażenie w bardzo korzystnych cenach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.