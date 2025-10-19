W poniedziałek ludzie ruszą do sklepów. Biedronka kusi hitowymi promocjami!
Od poniedziałku sieć Biedronka rusza z nową falą promocji, która przyciągnie tłumy klientów. Przez kilka dni — od 20 do 22 października, a w przypadku niektórych produktów aż do 25 października — obowiązywać będą wyjątkowo atrakcyjne ceny na najpopularniejsze artykuły spożywcze.
Olej za pół ceny i mleko poniżej 1,50 zł
W ramach akcji „Biedronki Niskie Ceny” klienci mogą skorzystać z promocji 1+1 gratis na olej rzepakowy Wyborny, 1 litr. Wystarczy posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka, aby za dwie butelki zapłacić łącznie 6,29 zł, czyli tylko 3,15 zł za sztukę. Limit dzienny to dwie sztuki na konto.
Jeszcze większym zaskoczeniem jest oferta na mleko UHT Mleczna Dolina 1,5%. Przy zakupie sześciu kartonów, każdy litr kosztuje tylko 1,45 zł. Regularna cena bez aplikacji to 3,05 zł, co oznacza ponad 50% oszczędności.
Coca-Cola i Fanta w supercenie
Promocje obejmują także napoje gazowane. Kupując dwa dowolne produkty marki Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Kinley w butelkach 1,75 litra, każda kosztuje tylko 6,99 zł. Oznacza to obniżkę o prawie 2 zł na sztuce.
Oferta ważna tylko przez kilka dni
Promocje obowiązują od poniedziałku do środy (20–22 października), a w przypadku napojów — do soboty (25 października). Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów, więc klienci powinni się pospieszyć.
Co to oznacza dla czytelników
Dla wielu rodzin to świetna okazja, by uzupełnić zapasy najpotrzebniejszych produktów w bardzo korzystnych cenach. Przy obecnych kosztach życia takie promocje pozwalają realnie odciążyć domowy budżet.
