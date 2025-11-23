W poniedziałek ludzie ruszą na zakupy. Biedronka odpala najmocniejsze promocje Black Week!

23 listopada 2025 21:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ogłosiła wyjątkowe promocje na poniedziałek 24 listopada w ramach Black Week. Sieć przygotowała zniżki, które mają szansę wywołać prawdziwe tłumy w sklepach. Tanie masło, darmowy Domestos, a do tego vouchery na kolejne zakupy – to jedne z najbardziej atrakcyjnych ofert tej jesieni.

Już 24 listopada Biedronka startuje z najmocniejszym dniem Black Week. Promocje obejmują podstawowe produkty, środki czystości i kosmetyki, a do tego klienci otrzymają wysokie vouchery na kolejne zakupy. Część ofert obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka.

Masło Mleczna Dolina za 3,95 zł – ogromna przecena przy zakupie 3 sztuk

To jedna z najbardziej wyczekiwanych promocji.
Przy zakupie trzech kostek Masła Ekstra Mleczna Dolina (200 g) każda kosztuje:

3,95 zł zamiast 6,99 zł.
To aż 43 procent rabatu.

Warunki:

  • promocja obowiązuje tylko 24 listopada,
  • konieczna karta lub aplikacja Moja Biedronka,
  • limit: 3 sztuki na kartę.

Wszystkie produkty Domestos 1+1 GRATIS

To jedna z najpopularniejszych akcji Biedronki.
Tylko w poniedziałek klienci mogą kupić dowolne produkty Domestos w promocji:

Kup 1, weź 2 (drugi gratis).

Warunki:

  • limit 4 szt. (czyli maksymalnie 2 gratis),
  • oferta wymaga karty Moja Biedronka,
  • produkty można mieszać dowolnie.

Voucher 30 zł za zakupy za minimum 75 zł

Kolejna mocna oferta dnia.
Każdy, kto 24 listopada zrobi zakupy za min. 75 zł, otrzyma voucher o wartości:

30 zł.

Voucher będzie można wykorzystać w dniach 27–29 listopada, przy jednorazowych zakupach za minimum 225 zł.
Limit: 1 voucher na transakcję.

Voucher 10 zł na zabawki przy zakupie kosmetyków za min. 35 zł

Promocja idealna przed świętami.
Jeśli klient kupi dowolne kosmetyki za minimum 35 zł, otrzyma:

Voucher 10 zł na zabawki.

Voucher można wykorzystać od 1 do 3 grudnia przy zakupach zabawek za minimum 11 zł.

Wyłączenia:

  • dekoracje świąteczne,
  • produkty Lego.

Co to oznacza dla czytelnika

Biedronka rusza z promocjami, które realnie pozwalają obniżyć koszty zakupów.
Masło po 3,95 zł i darmowe Domestosy to oszczędności widoczne w każdym domowym budżecie. Dodatkowe vouchery pozwolą taniej kupić zabawki lub zrobić większe zakupy w kolejnych dniach Black Week.

Jeśli planujesz większe zakupy – poniedziałek 24 listopada to jeden z najlepszych dni w tym roku, aby zapłacić mniej.

