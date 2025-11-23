W poniedziałek ludzie ruszą na zakupy. Biedronka odpala najmocniejsze promocje Black Week!
Biedronka ogłosiła wyjątkowe promocje na poniedziałek 24 listopada w ramach Black Week. Sieć przygotowała zniżki, które mają szansę wywołać prawdziwe tłumy w sklepach. Tanie masło, darmowy Domestos, a do tego vouchery na kolejne zakupy – to jedne z najbardziej atrakcyjnych ofert tej jesieni.
Poniżej znajdziesz pełny artykuł gotowy do publikacji w Twoim stylu Discover: mocny tytuł, dynamiczny lead, jasna struktura, konkrety i sekcja „Co to oznacza dla czytelnika”.
Nie przegap poniedziałku w Biedronce. Masło za 3,95 zł i darmowy Domestos. Do tego vouchery!
Już 24 listopada Biedronka startuje z najmocniejszym dniem Black Week. Promocje obejmują podstawowe produkty, środki czystości i kosmetyki, a do tego klienci otrzymają wysokie vouchery na kolejne zakupy. Część ofert obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka.
Masło Mleczna Dolina za 3,95 zł – ogromna przecena przy zakupie 3 sztuk
To jedna z najbardziej wyczekiwanych promocji.
Przy zakupie trzech kostek Masła Ekstra Mleczna Dolina (200 g) każda kosztuje:
3,95 zł zamiast 6,99 zł.
To aż 43 procent rabatu.
Warunki:
- promocja obowiązuje tylko 24 listopada,
- konieczna karta lub aplikacja Moja Biedronka,
- limit: 3 sztuki na kartę.
Wszystkie produkty Domestos 1+1 GRATIS
To jedna z najpopularniejszych akcji Biedronki.
Tylko w poniedziałek klienci mogą kupić dowolne produkty Domestos w promocji:
Kup 1, weź 2 (drugi gratis).
Warunki:
- limit 4 szt. (czyli maksymalnie 2 gratis),
- oferta wymaga karty Moja Biedronka,
- produkty można mieszać dowolnie.
Voucher 30 zł za zakupy za minimum 75 zł
Kolejna mocna oferta dnia.
Każdy, kto 24 listopada zrobi zakupy za min. 75 zł, otrzyma voucher o wartości:
30 zł.
Voucher będzie można wykorzystać w dniach 27–29 listopada, przy jednorazowych zakupach za minimum 225 zł.
Limit: 1 voucher na transakcję.
Voucher 10 zł na zabawki przy zakupie kosmetyków za min. 35 zł
Promocja idealna przed świętami.
Jeśli klient kupi dowolne kosmetyki za minimum 35 zł, otrzyma:
Voucher 10 zł na zabawki.
Voucher można wykorzystać od 1 do 3 grudnia przy zakupach zabawek za minimum 11 zł.
Wyłączenia:
- dekoracje świąteczne,
- produkty Lego.
Co to oznacza dla czytelnika
Biedronka rusza z promocjami, które realnie pozwalają obniżyć koszty zakupów.
Masło po 3,95 zł i darmowe Domestosy to oszczędności widoczne w każdym domowym budżecie. Dodatkowe vouchery pozwolą taniej kupić zabawki lub zrobić większe zakupy w kolejnych dniach Black Week.
Jeśli planujesz większe zakupy – poniedziałek 24 listopada to jeden z najlepszych dni w tym roku, aby zapłacić mniej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.