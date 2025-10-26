W poniedziałek Polacy ruszą do Lidla. Takich promocji jeszcze nie było
Lidl przygotował na koniec października prawdziwą lawinę promocji. Sieć rusza z akcjami, które mają przyciągnąć tysiące klientów już w poniedziałek. Kuszą nie tylko niskie ceny, ale też wyjątkowe oferty specjalne – od masła po kwiaty na Wszystkich Świętych.
Masło Łaciate w promocji 2+1 gratis
W niedzielę, 27 października, w sklepach Lidl i aplikacji Lidl Plus dostępna jest wyjątkowa promocja na masło Łaciate ekstra 200 g.
Kto kupi dwa opakowania, trzecie dostanie całkowicie za darmo. Cena promocyjna wynosi 7,99 zł za sztukę, co przy trzech opakowaniach daje średnio zaledwie 5,33 zł za kostkę masła.
Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie. Promocja obowiązuje tylko 27 października i ma ograniczenie do jednego kuponu na klienta. To doskonały moment, by zrobić zapasy przed listopadem – szczególnie że ceny masła od miesięcy systematycznie rosną.
Chryzantemy doniczkowe – 2+1 za grosz
Od 27 do 31 października Lidl oferuje promocję na wszystkie chryzantemy doniczkowe.
Przy zakupie trzech sztuk, najtańsza kosztuje symboliczny 1 grosz. Klienci mogą dowolnie łączyć kolory i rozmiary roślin.
Akcja odbywa się pod hasłem „Z pamięcią o bliskich” i idealnie wpisuje się w okres przygotowań do dnia Wszystkich Świętych. Lidl zachęca, by udekorować groby bliskich bez nadwyrężania domowego budżetu.
Lidl przyciąga promocjami jak magnes
Eksperci handlowi podkreślają, że końcówka października to czas, w którym Polacy szczególnie chętnie korzystają z promocji. Lidl doskonale to wykorzystuje – łączy oferty spożywcze z produktami sezonowymi, dając klientom powód, by zajrzeć do sklepu kilka razy w tygodniu.
Z jednej strony – masło w cenie nieosiągalnej nigdzie indziej, z drugiej – kwiaty potrzebne niemal każdej rodzinie przed 1 listopada. Taka strategia gwarantuje tłumy w sklepach już od pierwszego dnia obowiązywania promocji.
Warto się pospieszyć
Oferty obowiązują przez bardzo krótki czas – masło tylko w niedzielę, a chryzantemy do końca października lub do wyczerpania zapasów.
Kto chce skorzystać z okazji, powinien wybrać się do Lidla jak najwcześniej, bo jak co roku przed świętem Wszystkich Świętych półki i stoiska kwiatowe pustoszeją w kilka godzin.
- Masło Łaciate 200 g – 2+1 gratis (tylko 27.10)
- Chryzantemy doniczkowe – 2+1 za grosz (27–31.10)
Tydzień przed 1 listopada Lidl pokazuje, że potrafi zaskakiwać. Polacy z pewnością nie przejdą obok takich promocji obojętnie – bo kiedy masło i kwiaty można mieć niemal za darmo, nikt nie czeka z zakupami do jutra.
